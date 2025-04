フロッキーのもふぁもふぁな質感、透明感のある色彩豊かな花束、愛くるしい潤いのある瞳、ぽてっとしたフォルムが特徴。もふぁもふぁなぬくもりを感じながら、沢山のお花に囲まれる……そんな 癒し をあなたの日常にお届けするフィギュアブランドとなっている。花束に使用している花にはクロミの実はとっても乙女チック?!で恋愛小説などが好きな 性格 や 自分の気持ちに素直で一途な恋心を抱いている姿から恋の告白・純粋な愛を花言葉に持つ チューリップ ・カーネーションが選定されている。(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L656579