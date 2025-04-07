¶áÂå·úÃÛ¤Î¡í¿¿¿ñ¡í¤Ï½»Âð¡ª µð¾¢16¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤¿34ºîÉÊ¤òÃµË¬¡£¥ë¡¦¥³¥ë¥Ó¥å¥¸¥§¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¤¥È¤éÀ¤³¦¤Î·æºî¤ò¸·Áª¡¢º£¤Ç¤Ï»£±ÆÉÔ²Ä¤Îµ®½Å¤ÊµÏ¿¼Ì¿¿¤â
30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë·úÃÛ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡£Ï¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±»á¤¬¶¯¤¯¿ä¤¹À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌ¾·úÃÛ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤ÆÃøºî¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Øµð¾¢¤¿¤Á¤Î½»Âð¡¡20À¤µª½»¶õ´Ö¤ÎËÁ¸±¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¡£Ê¥¾å»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡£
¡Ø·úÃÛÀß·×¤Ï½»Âð¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ½»Âð¤Ë½ª¤ï¤ë¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Î·æºî¤ò¸·Áª
¤Þ¤º¤ÏËÜ½ñ¤ò¾å°´¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï1990Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢ËÌ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤«¤éÆî¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Þ¤ÇÇ¯3¡Á4²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³¤³°¼èºà¤ä·úÃÛ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾·úÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃßÀÑ¤Ïsuumo¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡Ø·úÃÛÊª¤ò½»Âð¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Øµð¾¢¤¿¤Á¤Î½»Âð¡¡20À¤µª½»¶õ´Ö¤ÎËÁ¸±¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë
½»Âð·úÃÛ¤Î¤ß¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï·úÃÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Ø·úÃÛÀß·×¤Ï½»Âð¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ½»Âð¤Ë½ª¤ï¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¡È½»Âð¡É¤Ï½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Èþ½Ñ´Û¡¢³Ø¹»¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤È°ã¤Ã¤Æ¸Ä¿Í½»Âð¤ÏÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢Àß·×¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸í¤Ã¤¿¸«Êý¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½»Âð¤Ï¿Í´Ö¤¬365Æü³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë¡¢¿²¤ë¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¡¢ÆþÍá¤¹¤ë¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¡¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¤·¤ÆÎã¤¨¤ÐÈþ½Ñ´Û¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë¡¢¶µ°é»ÜÀß¤Ï³Ø½¬¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¡Ç½¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡×
½»Âð·úÃÛ¤Ï¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÂ¿µ¡Ç½¤ò¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤Æµï½»ËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÈÁÏÀ¤âÉ¬Í×¡£Â¿¤¯¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò³ð¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤æ¤¨¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡¢¤ÈÊ¥¾å»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¯¤éµð¾¢¤¬Àß·×¤·¤¿Ì¾·úÃÛ¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢»Ü¼ç¤Î°Õ¸þ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·úÃÛ²È¤¬¾ùÊâ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢½»Âð·úÃÛ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¿ÆÂ²¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î·úÃÛ²È¤Î»Å»ö¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À¸Ä¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿²È¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ëÀß·×¤Ë100¡ó½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î·úÃÛ²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾·úÃÛ¤òÁÏÂ¤¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿·Ð¸³ÃÍ¤ò´ð¤Ë½»ÂðÀß·×¤ËÄ©¤ß¡¢·æºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ë¤Ï·úÃÛ²È¤Î¸ÄÀ¤äÅ¯³Ø¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ËÜ½ñ¤Ë¼ý¤á¤¿½»Âð¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄ¶°ìµé¤Î·úÃÛÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿¡Ä¡Ö¶áÂå·úÃÛ¤Î¸Þ¸¶Â§¡×¤ò²¹¤«¤Ê»ëÀþ¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢20À¤µª¤Î·úÃÛ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë16¿Í¤Îµð¾¢¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëÁ´34·ï¡ÊËÜÊÔ24·ï+¥³¥é¥àºîÉÊ10·ï¡Ë¤Î½»Âð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ¿ÅÐ¾ì¤Ï¡¢20À¤µª¤ÎÀ¤³¦¤Î·úÃÛ³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡È¶áÂå·úÃÛ¤Îµð¾¢¡É¡¢¥ë¡¦¥³¥ë¥Ó¥å¥¸¥§¤Î7·ï¤À¡£¥³¥ë¥Ó¥å¥¸¥§¤Ï¡Ø¶áÂå·úÃÛ¤Î¸Þ¸¶Â§¡Ù¤ò¾§¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸Þ¸¶Â§¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¥Ô¥í¥Æ¥£¡Ê¾å³¬¤òÃì¤Î¤ß¤Ç»Ù¤¨¡¢³¬²¼ÉôÊ¬¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿³«Êü¶õ´Ö¡Ë¡×¡Ö¼«Í³¤ÊÊ¿ÌÌ¡×¡Ö¼«Í³¤ÊÎ©ÌÌ¡×¡Ö¿åÊ¿Ï¢Â³Áë¡Ê¥ê¥Ü¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¡Ë¡×¡Ö²°¾åÄí±à¡×¡£¤½¤ì¤é¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿½»Âð·úÃÛ¤òÊ¥¾å»á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¸«Ê¹¤·¡¢»ÅÍÍ¤ÎÁÀ¤¤¤äÀ®²Ì¡¢·úÃÛ»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ÕµÁ¤Ê¤É¤ò¡¢¼«¿È¤Î»£±Æ¤Ë¤è¤ëÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ë¥Ó¥å¥¸¥§¥Õ¥¡¥ó¡¢·úÃÛ¤ËÄÌ¤¸¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤µ¤Û¤É·úÃÛ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹½À®¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥³¥ë¥Ó¥å¥¸¥§¤¬1925Ç¯¤Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥ì¥Þ¥ó¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤ËÉãÊì¤Î¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤¿¡Ø¾®¤µ¤Ê²È¡Ù¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÈà¤Î¤´ÊìÆ²¤¬¥ì¥Þ¥ó¸Ð¤òÄ¯¤á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÀßÃÖ¤·¤¿¡¢Ä¹¤µÌó11£í¤â¤Î¿åÊ¿Ï¢Â³Áë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥í¥Æ¥£¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡¢Æü½ü¤±¤ä±«½ü¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²°¾åÄí±à¤Ï½»Âð¤Î²°º¬¤¬Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°µ¡Ç½¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤¤¤¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢100Ç¯Á°¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö¾®¤µ¤Ê²È¡×¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤Ê²È¡×¥Ô¥í¥Æ¥£¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤Ê²È¡×¿åÊ¿Ï¢Â³Áë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¤½¤Î¥³¥ë¥Ó¥å¥¸¥§¤ÈÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ò¡¦¥ß¡¼¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥í¡¼¥¨Àß·×¤Î½»Âð¤Ï2·ï·ÇºÜ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢1951Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥«¥´¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥º¥ï¡¼¥¹Å¡¡×¤À¡£Àî¤¬¶á¤¯¡¢µ©¤Ë¹¿¿å¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¾å¤«¤é1.6£í¤Û¤É¾²¥¹¥é¥Ö¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¹â¾²¼°¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î½»Âð¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÉâÍ·´¶¤¬ÆÃÄ§¡£Å°ÄìÅª¤Ë·úÃÛÊª¤Î¥é¥¤¥ó¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢Å´¤È¥¬¥é¥¹¤ò¼ç¤È¤·¤¿ºÇÄã¸Â¤ÎÉôºà¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¥¾å»á¤Ï¤³¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ß¡¼¥¹¤¬°é¤Ã¤¿²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¯¶½Ì£¿¼¤¤»ö¼Â¤ò¸½ÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢µ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉâÍ·´¶¤¬¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥º¥ï¡¼¥¹Å¡¡×¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥º¥ï¡¼¥¹Å¡¡×¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¡Ö¥ß¡¼¥¹¤Î¿Æ¤ÏÀÐ²°¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢·úÃÛÀß·×¤ËÀÐ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥º¥ï¡¼¥¹Å¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Å·Á³ÂçÍýÀÐ¤Î¥È¥é¥ô¥¡¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò24¡ß33¥¤¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢´ðËÜ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³Æ½ê¤ËÉß¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¹â¾²¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢8ËÜ¤ÎH¹Ý¤Î·Ñ¤®ÌÜ¤â¸«Ê¹¡£¹Ý¤ò¶íÂÎ¤ËÖÈ¤á¹þ¤ó¤À¸å¤ËÍÏÀÜ¤·¤Æ¸¦Ëá¤·¡¢Çò¥Ú¥ó¥¤òÅÉ¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¡¼¥¹¤ÎÌ¾¸À¤Ç¤¢¤ë¡ØGod is in the detail¡Ê¿À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡Ë¡Ù¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
º£¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤ÊµÏ¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀß·×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¤¥È¤¬»Ä¤·¤¿½»Âð¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î·æºî¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡ÖÍî¿åÁñ¡Ê¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×¤Ï3ÅÙË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËÉÁ¼Ì¤âºÙ¤«¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Æ¥£¥ì¥Ð¡¼¡ÊÎÂ¤ä¥¹¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÎÉôºà¤Î°ìÃ¼¤·¤«¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¾Êý¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤ºÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¡Ë¤ÇÀî¤ÎÂì¤Î¾å¤Ë·ú¤Á¡¢¼þ°Ï¤ÎÎÐ¡¢´ä¤Ê¤É¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê½»Âð·ÁÂÖ¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Ëµï¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÀî¤äÂì¤¬È¯¤¹¤ëÆ÷¤¤¤äÎäµ¤¡¢²»¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¤¬½»¶õ´Ö¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÈÏ§²£¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÅ´µå¡É¤ÎÍÑÅÓ¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡£¤¢¤¨¤Æ¥é¥¤¥È¤¬Âì¤ò¼Ú·Ê¤È¤»¤º¡¢¤½¤Î¿¿¾å¤ò½»¤Þ¤¤¤È¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢Âì¤ÈÅ¡Âð¤¬Íµ¡Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿Íî¿åÁñÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍî¿åÁñ¡Ê¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×º£¤Ç¤Ï¤â¤¦»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¤Îµ®½Å¤Ê1Ëç¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¡ÖÍî¿åÁñ¡×ÄêÈÖ¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é»£±Æ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¡ÖÍî¿åÁñ¡×¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¡Öº£¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤Í¤¿Åö½é¤Ï²È¤Î²¼¤Î²Ï¸¶¤Ë¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë²Ï¸¶¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£¤Ã¤¿Íî¿åÁñ¤Î¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤ÊµÏ¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤Û¤«¤Î½»Âð·úÃÛ¤â¡¢1ÅÙ¤Ê¤é¤º3¡Á4ÅÙ¤È½Å¤Í¤Æ¸½ÃÏ¤ËÉë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉôÁ°½Ò¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë·úÃÛ²ÈËÜ¿Í¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Å¡¡Ö¥°¥é¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤òÀß·×¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÊÐ¼¹Åª¤Ë¥¥ì¥¤¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ð¥é¥¬¥ó¤Ï¡¢¼«Å¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎµðÂç¥¬¥é¥¹¤ËÄ»¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¼«»à¤¹¤ë¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÉÕ¤±¤¿Í¥¤·¤¤¿´¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡¢Àè½Ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥º¥ï¡¼¥¹Å¡¤Î»Ü¼ç¤È¥ß¡¼¥¹¤Ï·úÀßÈñ¤ò½ä¤Ã¤ÆºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ß¡¼¥¹¤¬¾¡ÁÊ¤·¤¿¡Ä¡Äetc.¡£ÆÉ¼Ô¤¬½»¶õ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÀß·×¤·¤¿µð¾¢¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌ£¤Ë¤Þ¤ÇÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢µ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¥¾å»á¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤À¡£
¼«Å¡¡Ö¥°¥é¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¼«Å¡¡Ö¥°¥é¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ê¥¾åÀµ¹¬»á¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½»Âð·úÃÛ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹âÅÙ¤ÊÂÑ¿ÌÀ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Àß·×¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¬¤Á¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Î½»Âð·úÃÛÀß·×¤Ï¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Õ¾¢¡¢¹½Â¤¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢ÆÈÁÏÀ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê³¤³°¤Î½»Âð·úÃÛ¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
³¤³°¤ÎÌ¾²è¤Ï¡¢»þÀÞÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢Ì¾·úÃÛ¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏËÜ½ñ¤ÇÀ¤³¦¤Î·æºî½»Âð¤ò»ï¾åÃµË¬¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡ü´Æ½¤
Þ¼¾åÀµ¹¬
¡Øµð¾¢¤¿¤Á¤Î½»Âð¡¡20À¤µª½»¶õ´Ö¤ÎËÁ¸±¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë
(ÊÝÁÒ¾¡Ì¦)