茨城県、千葉県で最大震度3の地震 茨城県・茨城鹿嶋市、潮来市、神栖市、千葉県・銚子市、旭市、香取市
7日午前9時52分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と潮来市、それに神栖市、千葉県の銚子市と旭市、それに香取市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□茨城県
茨城鹿嶋市 潮来市 神栖市
□千葉県
銚子市 旭市 香取市
■震度2
□茨城県
土浦市 石岡市 稲敷市
行方市 鉾田市 小美玉市
□千葉県
東金市 匝瑳市 山武市
多古町 東庄町 芝山町
横芝光町 千葉若葉区 成田市
八街市
■震度1
□茨城県
龍ケ崎市 常総市 取手市
つくば市 守谷市 筑西市
坂東市 かすみがうら市 桜川市
つくばみらい市 美浦村 阿見町
利根町 水戸市 日立市
笠間市 ひたちなか市 那珂市
茨城町 大洗町 城里町
東海村
□千葉県
大網白里市 神崎町 九十九里町
一宮町 長南町 千葉中央区
千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉緑区
千葉美浜区 野田市 千葉佐倉市
習志野市 柏市 八千代市
鎌ケ谷市 浦安市 四街道市
印西市 白井市 富里市
酒々井町 栄町 君津市
□栃木県
真岡市
□埼玉県
春日部市 宮代町
□東京都
東京千代田区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。