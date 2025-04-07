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7日午前9時52分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と潮来市、それに神栖市、千葉県の銚子市と旭市、それに香取市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
茨城鹿嶋市　潮来市　神栖市

□千葉県
銚子市　旭市　香取市

■震度2
□茨城県
土浦市　石岡市　稲敷市
行方市　鉾田市　小美玉市

□千葉県
東金市　匝瑳市　山武市
多古町　東庄町　芝山町
横芝光町　千葉若葉区　成田市
八街市

■震度1
□茨城県
龍ケ崎市　常総市　取手市
つくば市　守谷市　筑西市
坂東市　かすみがうら市　桜川市
つくばみらい市　美浦村　阿見町
利根町　水戸市　日立市
笠間市　ひたちなか市　那珂市
茨城町　大洗町　城里町
東海村

□千葉県
大網白里市　神崎町　九十九里町
一宮町　長南町　千葉中央区
千葉花見川区　千葉稲毛区　千葉緑区
千葉美浜区　野田市　千葉佐倉市
習志野市　柏市　八千代市
鎌ケ谷市　浦安市　四街道市
印西市　白井市　富里市
酒々井町　栄町　君津市

□栃木県
真岡市

□埼玉県
春日部市　宮代町

□東京都
東京千代田区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。