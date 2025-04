TOMORROW X TOGETHERが、4月7日0時にデジタルシングル「Rise」をリリースした。これまでアニメ楽曲を多数手掛けてきた人気バンド SPYAIR ・UZ(G)、MOMIKEN(B)によるサウンドと、TOMORROW X TOGETHERの歌声が新たなケ ミスト リーを生んだ「Rise」は、毎週金曜夕方6時25分からテレ東系列で放送中のTVアニメ『BEYBLADE X(ベイブレード エックス )』のオープニングテーマに抜擢され、4月4日放送の第75話から同アニメのオープニングを彩っている。

デジタルシングル「Rise」配信日:2025年4月7日(月)0:00配信https://txt.lnk.to/risePR▼TOMORROW X TOGETHER ‘BEOMGYU’s Mixtape: Panic’予約販売商品詳細https://beomgyu.lnk.to/panic_jpPR予約販売開始日時:2025年3月24日(月)11:00〜◆発売日・韓国:2025年5月15日(木)から順次発送・日本:2025年6月4日(水)(※日本お届け日)※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。◆販売価格:\4,400(税込)◆商品構成・Outbox : 1種 / W170xH140xT95 mm・View Master : 1種 / W130xH97xT75 mm・View Master S tick er : 1種 / W97xH23 mm・View Master Disc : 2種 / W89xH89 mm・Photo Postcard : 5種 / W89xH127 mm・Lyric Card : 1種 / W89xH127 mm・Post Card : 1種 / W145xH125 mm・Photo Card: 4種 / W55xH85 mm・Photo Card Envelope : 1種 / W65xH95 mm・CD-R : 1種 / W120xH120 mm・CD Tray : 1種 / W145xH125 mm※予約受付期間中でも予告なく販売を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。※商品は先着で数には限りがあり、上限数に達し次第、販売を終了いたしますが、商品数の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。※お一人様1会計につき、5点までご購入可能です。※本商品は輸入商品です。発売日にかけて順次出荷させていただきますが、交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。※オンラインショップでは発売日の異なる商品と一緒にご注文された場合、発売日の遅い商品に合わせて一括でのお届けになる場合がございます。購入されるオンラインショップにてあらかじめご確認のうえお買い求めください。※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート・サークル[CIRCLE]チャート)と、日本オリコン ランキング 、Billboard Japanチャートへ反映されます。◆購入特典・TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop限定特典・TOMORROW X TOGETHER ‘BEOMGYU’s Mixtape: Panic’をご予約・ご購入のお客様ホログラム入りフォトカード 1枚・UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典★・TOMORROW X TOGETHER ‘BEOMGYU’s Mixtape: Panic’をご予約・ご購入のお客様フォトカード 1枚※特典は先着です。各ショップ無くなり次第予告なく配布終了になります。※各特典絵柄は後日発表いたします。◆店舗別購入特典・TOWER RECORDS:フォトカード1枚・HMV:フォトカード1枚※TOWER RECORDSとHMVでは特典の絵柄が異なります。◆予約サイト★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shophttps://go.weverse.io/qt3S/1b2nusnn※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。・UNIVERSAL MUSIC STOREhttps://store.universal-music.co.jp/product/hybj2023/・タワーレコードhttps://tower.jp/article/feature_item/2025/03/24/1001・HMVhttps://www.hmv.co.jp/news/article/250318151/◆韓国輸入盤に関するご注意本商品は輸入商品のため、商品(外装ビニール・ 箱 ・ケース・封入物など)に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れ、再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れなどが見られる場合がございますが、これらを理由にした商品の返品・交換はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。◆商品のお届けについて発売元や輸入流通事情および天候など様々な理由で商品のお届けが遅れる場合がございますが、お届けの遅れを理由にしたご注文のキャンセルはお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。※商品の発送は日本国内のみ対応可能です。◆注意事項※ご注文完了後の商品のキャンセル、返品、お支払い方法の変更、商品の変更(数量も含む)は一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。※郵便番号・住所等の誤字脱字が多く見られます。特に、住所は正確にご入力いただき、確認画面にて誤りがないか今一度ご確認ください。ご入力に不備がある場合、ご購入いただけない場合がございますので十分ご注意ください。◆お問い合わせ・Weverse カスタマーセンターお問い合わせフォーム:https://help.weverse.io/weverse/?language=ja営業時間:10:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く)※お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。★UNIVERSAL MUSIC STORE カスタマーサポートお問い合わせフォーム:https://store.universal-music.co.jp/InquiryInput.jsp※営業時間:平日 10:00〜17:00(土日祝日を除く)*お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。*お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。*営業時間外のお問い合わせは翌営業日以降の回答とさせていただきます。

<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN>https://txt.hybejapan.events/act_promise_ep2_in_japan[神奈川] Kアリーナ横浜2025年3月12日(水)開場 17:00/開演 18:302025年3月13日(木)開場 16:00/開演 17:30[香川] あなぶきアリーナ香川2025年4月12日(土)開場 16:00/開演 17:002025年4月13日(日)開場 15:00/開演 16:00[愛知] A ICHI SKY EXPO ホールA(愛知国際展示場)2025年4月25日(金)開場 17:00/開演 18:002025年4月26日(土)開場 16:00/開演 17:00[福岡] マリンメッセ福岡 A館2025年4月29日(火・祝)開場 17:00/開演 18:002025年4月30日(水)開場 17:00/開演 18:00[大阪] Asueアリーナ大阪2025年5月17日(土)開場 16:00/開演 17:002025年5月18日(日)開場 15:00/開演 16:00[東京] 有明アリーナ 2025年5月24日(土)開場 16:00/開演 17:002025年5月25日(日)開場 15:00/開演 16:00

