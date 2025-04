スター・ツアーズ社のBDXドロイドに会える！東京ディズニーランド『スター・ウォーズ』グリーティング

東京ディズニーランド/トゥモローランドのアトラクション「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」周辺で、アトモスフィアプログラム「BDX ドロイド」がスタート!

スター・ツアーズ社が所有するBDXドロイド達が、スキャンしながら探索をしている様子を見ることができます☆

登場するドロイドは3台。

オリー、

グリン、

ビーボです☆

ヘッドを左右に振りながら、周囲の様子を探索!

一生懸命働く姿がかわいい☆

スター・ツアーズ社のBDXドロイドに会える!

東京ディズニーランド『スター・ウォーズ』グリーティングの紹介でした☆

