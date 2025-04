もともと支配欲の強い人が権力の座に就きやすい上に、私たちは表面的な理由で不適切な人をリーダーに選びがちです(写真:freeangle/PIXTA)

横暴に振る舞う上司、不正を繰り返す政治家、市民を抑圧する独裁者。この世界は腐敗した権力者で溢れている。

では、なぜ権力は腐敗するのだろうか。それは、悪人が権力に引き寄せられるからなのか。権力をもつと人は堕落してしまうのだろうか。あるいは、私たちは悪人に権力を与えがちなのだろうか。

今回、進化論や人類学、心理学など、さまざまな角度から権力の本質に迫る『なぜ悪人が上に立つのか:人間社会の不都合な権力構造』について、中央大学教授で社会心理学者の安野智子氏に話を聞いた。2回にわたってお届けする。

『なぜ悪人が上に立つのか』は、私たち自身が、良きリーダーをどう主体的に選んでいくのかということを問題提起し、多くの知見と事例から検証した非常に意欲的な一冊です。

この邦題がとても良いと思うのですが、原題"Corruptible: Who Gets Power and How It Changes Us"は「権力は腐敗しやすい:誰が権力を握るのか、権力は人間をどう変えるのか」という意味です。それに対する答えがこの邦題にある「悪人」であり、「悪人が権力を求めやすく、権力を握ると人は悪人になりやすい」ということになります。

現在、権威主義体制や独裁的な政治家の存在が、世界的に多くの人の不安を呼び起こしている状況だと思います。

世界の民主主義の状況についてまとめているV-demレポートでは、権威主義体制の国に住む人の人口が増加している(2003年には世界人口の50%が該当していたのが、2023年には71%まで増えている)ことが報告されています。

権威主義体制の増加と民主主義の衰退の背景には、グローバリゼーションや経済格差、SNSなどを用いた情報操作などがあることが指摘されてきました。

しかし独裁者は国家だけの存在ではありません。私たちが日常的に接する組織、たとえば企業やコミュニティのようなところでも、「独裁者」と呼ぶべき人たちがみられることがあります。

高圧的な上司や傲慢で強引なトップというのはどこにでもいるのではないでしょうか。フェアで高潔、賢明なリーダーのほうがむしろ少ないような気さえしてしまいます。なぜふさわしくない人間が権力を握ってしまうのでしょうか?

本書では、4つの仮説を提示しています。第1に、もともと支配欲の強い人が権力を求めやすい傾向にあること。第2に、リーダーを選ぶ側が、表面的な理由で不適切な選択をしてしまいやすいこと。第3に、権力の座に(特に長期間)就くことで、人は腐敗していくこと。この3つの仮説は「なぜ悪しきリーダーが生み出されてしまうのか」に関する仮説です。

そして第4に、「権力の腐敗しやすさは制度によって変わる」という仮説も示されています。これは「制度を変えることで権力の腐敗を防ぐことができる」という可能性を示唆しています。

支配欲の強い人が権力の座に就きやすい

第1の仮説、「もともと支配欲の強い人が権力を求めやすい傾向にある」ことについて考えてみましょう。

アメリカの心理学者マクレランドは、人間の主要な欲求を、目標の達成を目指す「達成欲求」、周囲との良い関係を望む「親和欲求」、他者を支配したがる「権力欲求」、リスクを避ける「回避欲求」に分類しています。この中で言えば、権力欲求の強い人が他者の上に立ちたがる傾向にあります。

この権力欲求に「ダークトライアド」と呼ばれる性格傾向が加わると、さらに面倒なことになります。

「ダークトライアド」とは、目標のためには権謀術数をいとわない「マキャベリズム」、傲慢で他人からの賞賛を求める「ナルシシズム」、そして他者の痛みを理解はしても共感性に欠ける「サイコパシー」の3つの特性を持つ性格です。

こうした性格を持つ人は、自分の利益に忠実で、他者を切り離して考えることができます。他者を操作することに長けていて、一見愛想もよく、口がうまい。いかにも好感度が高い人物のように振る舞うことも上手ですから、多くの人は簡単に騙されてしまいます。

ダークトライアド傾向を持つ人は、普通の人なら、「これはやりすぎだ」と躊躇することでも、ためらいがありません。非常に功利的で、目的のためなら嘘も平気でつけるし、自信過剰なためにリスクをとることもできます。

実は、これは社会的な成功をもたらしやすい特質で、世界的にもCEOにはサイコパス的な特質を持った人が多いという研究もあります(例:2015年8月7日配信の東洋経済オンラインの記事「企業経営者には強いサイコパス気質がある」)。

つまり、悪しきリーダーはもともと組織の中で力を持ちやすいということですが、そうなってしまう原因は、他のメンバーにもあります。第2の仮説「リーダーを選ぶ側が、表面的な理由で不適切な選択をしてしまいやすい」について考えてみましょう。

他人について正確に評価することはとても難しい上、心理学的に言えば、私たちの脳の情報処理能力にはどうしても限界があります。そのため、少ない努力でできるだけもっともらしい結論に至るための簡便方略(ヒューリスティック)で判断してしまいがちです。

たとえば、「大企業の社長」といったら、白髪交じりでスーツを着た60歳前後の男性をイメージしてしまわないでしょうか?

CEOのほとんどが白人男性

リーダーを選ぶときにも、「なんとなくそれらしい」人が選ばれやすくなってしまいます。たとえば、アメリカの大企業上位500社(フォーチュン500)のうち、468社の経営責任者は男性で、そのうち431社は白人男性CEOだという重要な指摘がありました。

黒人男性のCEOはたった4人、黒人女性のCEOは0人だそうです。白人男性はアメリカの全人口の約30%ということなので、いかに偏った選択がなされているかわかると思います。

また、人種や性別だけでなく、「背が高い」「(見た目が)強そう」という要素にも惑わされてしまいがちです。つまり、資質に欠けるリーダーを選び出しているのは、残念ながら私たち自身でもあるということです。

テレビやネットは「もっともらしさ」を演出しやすい媒体だと思います。とくにネットは、一方的に自分の言いたいことを言えるメディアですし、画像や動画などによる演出も行いやすいでしょう。

人間は自分の見たいものを見ようとします。ネットの中で、自分が賛成できる意見ばかりを見聞きするうちに、エコーチェンバーと言われるような、「自分の意見や価値観はみんなに支持されている」という強い信念を抱きやすくなってしまうところもあります。

SNSで拡散され、何度も同じ情報に接することで、認知的にも情報処理がしやすくなり、嘘でも真実のように思えてしまうことすらあるのです。

穏当な現状維持を好めば組織は変わらない

SNS社会になって、SNSを使った独裁者が生まれやすくなってきていますが、同時に、悪事も暴かれやすくなっています。

その結果、日本でも、これまで安泰と思われていたような大企業や業界の様々な問題が表に出てきています。その背後には、「なんでこんなに自分勝手にやってきていたんだろう?」というリーダーがいます。「うちの会社にもこういう人がいる」と思う人は多いのではないでしょうか。

ただ、組織の中でそれを訴えるのは、まだハードルが高く、辞めてからでなければ声を上げられないのが現状です。組織には、穏当な現状維持を好む人が多く、異論を唱えると嫌がられてしまうのです。

被害を看過するということは、いずれ組織全体を腐らせていくんだということをみんなが認識して、声を受けとめることが必要でしょう。

(構成:泉美木蘭)

(安野 智子 : 中央大学教授、社会心理学者)