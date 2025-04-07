４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．９９ドル（－４．９６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３５．４ドル（－８６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１１．６セント（－２７２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．００セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６０．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７７．００セント（－３４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．４６（－１５．０９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．９９ドル（－４．９６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３５．４ドル（－８６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１１．６セント（－２７２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．００セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６０．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７７．００セント（－３４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．４６（－１５．０９）
出所：MINKABU PRESS