俳優の鈴木亮平と有村架純が兄妹役で共演する映画『花まんま』(4月25日公開)より、イメージソングであるAIの書き下ろし楽曲「my wish」のスペシャルムービー“『花まんま』EDIT Ver.”が公開された。前田哲監督がディレクションを務め、曲に合わせて映画本編から厳選したシーンを織り交ぜた特別な内容となっている。美しいピアノ旋律の前奏に乗せ、フミ子(有村架純)と太郎(鈴鹿央士)の挙式シーンから始まり、サビでは、俊樹(鈴木亮平)やフミ子をはじめとする登場人物たちのさまざまな想いが交錯するように、“願いはいつか叶う 絶対叶う”という歌詞が重なり、心に響く瞬間が広がっていく。

イメージソング「my wish」についてAIは、「この曲は、叶わないとわかっていても信じたいという気持ちを歌いました。サビに“願いはいつか叶う”という歌詞があるのですが、『どうせ叶わないだろう』とあきらめかけている人や、『そんなの辞めたほうがいい』と言われている人に届いてほしいです。ぜひこの曲を聴いて、皆さんの願いを叶えてほしいなと思います!」と、楽曲に込めた想いを明かしている。前田監督はイメージソングについて「優しく包み込むような歌声とメロディは、映画『花まんま』の世界に沁み入るように溶け込み、深みと慈しみをもたらせてくれました。聴けば聴くほどに心が解きほぐされていきます。それは、映画を見終わった心持ちとシンクロする奇跡でした」と話し、また、本映像については「生まれた時から一緒にいた兄と妹の別れ(旅立ち)の、切なくも愛おしい時の流れが届くように」と、思いを込めた。AIは、昨年11月より25周年イヤーがスタート。今年2月に25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』発売、そして5月から11月にかけて、全国32公演をめぐる「AI 25th best tour ←ALIVE→」を開催。この「my wish」も新曲として、今月16日に配信リリースされる。映画は、作家・朱川湊人の代表作で、ある兄妹の不思議な体験を描いた短編集『花まんま』(文春文庫)が原作。大阪の下町で兄妹二人暮らしの兄・俊樹(鈴木)は、早くに亡くなった父と交わした「どんなことがあっても妹を守る」という約束を胸に、妹のフミ子(有村)を守り続けてきた。妹の結婚が決まり、親代わりの兄としてはやっと肩の荷が下りるはずだったのだが、遠い昔に二人で封印したはずの、フミ子の“秘密”が蘇り…。兄妹、親と子、家族がそれぞれを強く思い合う姿を描いた胸に迫る作品。