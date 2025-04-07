７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１５：００ 独・鉱工業生産
１５：００ 独・貿易収支
１８：００ ユーロ・小売売上高
２３：３０ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
※タイ，インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，クリエイトＳ<3148>，ネクステージ<3186>，ＷＮＩウェザ<4825>，薬王堂ＨＤ<7679>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，ジャパニアス<9558>
※東証スタンダード上場：ＩＡＣＥトラベル<343A>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１５：００ 独・鉱工業生産
１５：００ 独・貿易収支
１８：００ ユーロ・小売売上高
２３：３０ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
※タイ，インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，クリエイトＳ<3148>，ネクステージ<3186>，ＷＮＩウェザ<4825>，薬王堂ＨＤ<7679>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，ジャパニアス<9558>
※東証スタンダード上場：ＩＡＣＥトラベル<343A>
出所：MINKABU PRESS