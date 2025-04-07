¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤«¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡È¡É°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¡É¤È»×¤¦ºî¶È¤ò¹ðÇò¡£Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤«¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡£´·î£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È!¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏÈÖÁÈ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼·è¤á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Î»þ¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁ°¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎËÜ²»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¶È¤Ç°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼·è¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¶Ä¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿É¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢£µÂç²ñÏ¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹38ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀï»Î¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡££±ÂÐ£±¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÆâ³°¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¹Í§¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤âº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡¡£´·î£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È!¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏÈÖÁÈ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼·è¤á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Î»þ¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁ°¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎËÜ²»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¶È¤Ç°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼·è¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¶Ä¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿É¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢£µÂç²ñÏ¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹38ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀï»Î¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡££±ÂÐ£±¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÆâ³°¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¹Í§¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤âº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô