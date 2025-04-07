本日の予定【経済指標】
【日本】
景気動向指数（速報値）（2月）14:00
予想 107.9 前回 108.3（景気先行指数)
予想 116.6 前回 116.1（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（2月）15:00
予想 N/A 前回 2.0%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.6%（前年比)
ドイツ貿易収支（2月）15:00
予想 N/A 前回 160.0億ユーロ（貿易収支)
ユーロ圏小売売上高（2月）18:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 1.5%（前年比)
※予定は変更することがあります
景気動向指数（速報値）（2月）14:00
予想 107.9 前回 108.3（景気先行指数)
予想 116.6 前回 116.1（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（2月）15:00
予想 N/A 前回 2.0%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.6%（前年比)
ドイツ貿易収支（2月）15:00
予想 N/A 前回 160.0億ユーロ（貿易収支)
ユーロ圏小売売上高（2月）18:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 1.5%（前年比)
※予定は変更することがあります