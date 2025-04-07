【日本】
景気動向指数（速報値）（2月）14:00
予想　107.9　前回　108.3（景気先行指数)
予想　116.6　前回　116.1（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（2月）15:00
予想　N/A　前回　2.0%（前月比)
予想　N/A　前回　-1.6%（前年比)

ドイツ貿易収支（2月）15:00
予想　N/A　前回　160.0億ユーロ（貿易収支)

ユーロ圏小売売上高（2月）18:00
予想　N/A　前回　-0.3%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.5%（前年比)

※予定は変更することがあります