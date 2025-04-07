【日本】

景気動向指数（速報値）（2月）14:00

予想 107.9 前回 108.3（景気先行指数)

予想 116.6 前回 116.1（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツ鉱工業生産指数（2月）15:00

予想 N/A 前回 2.0%（前月比)

予想 N/A 前回 -1.6%（前年比)



ドイツ貿易収支（2月）15:00

予想 N/A 前回 160.0億ユーロ（貿易収支)



ユーロ圏小売売上高（2月）18:00

予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 1.5%（前年比)



※予定は変更することがあります

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