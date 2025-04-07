INI¡¢£µÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ëÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³«
[INI]_XQUARE_Main Poster¡ÊC¡ËLAPONE ENTERTAINMENT
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×INI¤¬¡¢5·î6Æü¤Î¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û¡¦Ê¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë5ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖXQUARE(¥¹¥¯¥¨¥¢)¡×¤Ï¡ÉINI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊýË¡¤ÇÆ³¤¯¿·¤¿¤Ê³×Ì¿¤Î¾ì½ê¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖX¡§Ì¤ÃÎ¿ô=INI¡×¤È¡ÖSQUARE¡§³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤ë¹¾ì=¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î ¡ÖXQUARE¡× ¤Î¡ÖX¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë ¡¢¡È¿·¤¿¤Ê³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤¬¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç4·î12Æü10»þ00Ê¬¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û¡Ò¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Ó¡Ø2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]¡Ù¡Ò¸ø±éÆüÄø¡Ó[Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û]2025Ç¯5·î6Æü(²Ð¡¦½Ë) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:002025Ç¯5·î7Æü(¿å) ³«¾ì14:00 / ³«±é15:00[°¦ÃÎ¡¦AICHI SKY EXPO Hall A]2025Ç¯5·î10Æü(ÅÚ) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:002025Ç¯5·î11Æü(Æü) ³«¾ì11:30 / ³«±é12:302025Ç¯5·î11Æü(Æü) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00[¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ]2025Ç¯5·î24Æü(ÅÚ) ³«¾ì10:30 / ³«±é12:002025Ç¯5·î24Æü(ÅÚ) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:302025Ç¯5·î25Æü(Æü) ³«¾ì13:30 / ³«±é15:00[Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë]2025Ç¯6·î6Æü(¶â) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:002025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ) ³«¾ì11:30 / ³«±é12:302025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:002025Ç¯6·î8Æü(Æü) ³«¾ì14:00 / ³«±é15:00[¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî]2025Ç¯6·î28Æü(ÅÚ) ³«¾ì11:30 / ³«±é12:302025Ç¯6·î28Æü(ÅÚ) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:002025Ç¯6·î29Æü(Æü) ³«¾ì14:00 / ³«±é15:00https://ini-official.com/feature/xquare