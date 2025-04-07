サッカーJ2リーグ第8節の10試合が、5日（土）、6日（日）に開催されました。

首位のジェフユナイテッド千葉は、ホームで水戸ホーリーホックに2−1で勝利。2位のRB大宮アルディージャや3位のジュビロ磐田が引き分けたことにより、2位との勝ち点を5差に広げました。

好調なのはJ3から昇格したFC今治。今節はマルクス ヴィニシウス選手がハットトリックを決めるなどで、V･ファーレン長崎を4−1で撃破。長崎を抜き、勝ち点15で4位に浮上しています。

開幕直後は苦しんでいたJ1からの降格組である北海道コンサドーレ札幌やサガン鳥栖はそろって勝利。鳥栖は勝ち点10の13位、札幌は勝ち点9の16位。

19位いわきFCは、ヴァンフォーレ甲府に0−1で敗戦。20位愛媛FCはレノファ山口FCに1−1のドロー。両チームとも開幕8戦でまだ勝利がありません。

【J2第8節結果】

◆仙台 1−0 秋田（キューアンドエースタジアムみやぎ）

得点【仙台】オナイウ情滋（前半10分）

◆甲府 1−0 いわきFC（JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】孫大河（後半12分）

◆札幌 1−0 徳島（大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】家泉怜依（後半45＋5分）

◆山形 0−０ 磐田（NDソフトスタジアム山形）

◆大宮 2−2 大分（NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】豊川雄太（前半21分）カプリーニ（後半45＋4分）【大分】有馬幸太郎（前半20分）藤原優大（後半8分）

◆千葉 2−1 水戸（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】高橋壱晟（前半24分）田中和樹（後半32分）【水戸】渡邉新太（後半7分）

◆山口 1−1 愛媛（維新みらいふスタジアム）

得点【山口】古川大悟（前半3分）【愛媛】佐藤亮（後半45＋3分）

◆鳥栖 1−0 藤枝（駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】井上太聖（後半12分）

◆熊本 0−0 富山（えがお健康スタジアム）

◆今治 4−1 長崎（アシックス里山スタジアム）得点【今治】マルクス ヴィニシウス（前半6分、後半8分、後半20分）ウェズレイ タンキ（後半6分）【長崎】マルコス ギリェルメ（前半36分）