¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¾åÂô¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ½é¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤¿¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯11¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯4·î6Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡¢À¾ÉðÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨2»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç6²óÌµ¼ºÅÀ¡£6°ÂÂÇ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â3Ê»»¦¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÍ×½ê¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢»°ÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò·Ð¤Æ¹ñÆâ¤ËÉüµ¢¤·¡¢553Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëNPB¤Ç¤Î¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò5¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿§¤Î¥°¥é¥Ö¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ð¥Á¥ó¡ª¤È4ÅÙÃ¡¤¡¢µ¤Ç÷¤ß¤Ê¤®¤ë¾åÂô¤ÏËÊ¤¨¤¿¡£4¡½0¤Î5²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÄ¹Ã«Àî¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦¤ËÎÁÍý¡£¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï°ìµó4ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Ç¤âµ¤¤ò´Ë¤á¤º¤Ë¡¢6²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÅÏÉôÀ»¤òÄ¾µå¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£6²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¤«Áá¤¯ËÜµòÃÏ¤ÎÊ¡²¬¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë1¾¡¤ò¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìî¼ê¤ÎÊý¤Î¼é¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¼¥í¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡4ÈÖ¡¦»³Àî¤È¤È¤â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç±¦ÏÓ¤Î½Â¤¤Äã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬¥É¡¼¥àÆâ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¤³¤Îµå¾ì¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤È±ï¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥àºßÀÒ»þ¤Î¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤Ï14Ç¯4·î3Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥ä¥Õ¥ª¥¯¥É¡¼¥à¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÁ°²ó¾¡Íø¤â23Ç¯10·î1Æü¤ËÆ±Àï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Çµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¿¡¢¤¢¤Î¾åÂô¤¬¿·Å·ÃÏ¤ÇÎÏÅê¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Åê¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¡£½éÅÐÈÄ¤Îµ²±¤Ï¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£20ºÐ¤Ç¤Î¥×¥í½éÇòÀ±¤«¤é»þ¤ÏÎ®¤ì¤Æ31ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â3Ê»»¦¤ÈÇ´¤ê¡¢»°ÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿Á°²ó3·î30Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï6²ó2/33°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤¹¤ë¤â¾¡Íø¤Ç¤¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï553Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ÃÆþ¤Ï¥ª¥Õ¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤ä¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡×¡£·ë²Ì¤Ç¼¨¤½¤¦¤È¤·¡¢Åß¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¼Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤ò6ÀïÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯µó¤²¡¢Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃúÇ«¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¡×¤È¾åÂô¤ÎÅêµå¤òÉ¾²Á¤·¡¢¡Ö¼Ú¶â¤ò¸º¤é¤·¤ÆÁá¤¯5³ä¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡µÕ½±¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£¾åÂô¤Ï¡Ö1¾¡¤·¤¿¤«¤é¤É¤¦¤³¤¦¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë