´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÈþ½Ñ´ÛËþµÊ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù(16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÖÂº½ß¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢Çò½§¿×¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
´ß°æ¤æ¤¤Î
¡û¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£ºî¤Ï¡¢Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½µ´©»ï¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Àß³Ú¹ÀÚö(»ÖÂº)¤È¡¢¹ÀÚö¤Ë¶¯Îõ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦Åû°æËü¶×(´ß°æ)¤Ë¤è¤ëÎø°¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£¡Ö¿¿¼Â¤ò¸«È´¤¯ÌÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È²¿¤«¤ò¸«È´¤¯ÌÜ¡É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤ÇñÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ß°æ¡£¡Ö°ì¿Í¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ¤ò¸«¤¿¤é¤³¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¡È¤³¤Î¿Í¤ÏÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó(¥¹¥¤¥¹¿Í)¤È°ì½ï¤ËÈþ½Ñ´Û¤ò²ó¤Ã¤¿¤é¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë±Ñ¸ì¤ÎÀâÌÀÊ¸¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±Ñ¸ì¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Í°ÕµÁ¤Ê´Ñ¸÷¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÈ¬É´²°¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈÁ´Éô¿©¤Ù¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ª¶â¤ò¼è¤é¤ì¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç? ¤Ç¤â¤½¤Î¿Í¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¿©¤Ù¤Æ°ìÈÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»ÖÂº¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈñÙ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¥ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢´ß°æ¤Ë¡Öº£¤½¤ÎÌÜ¤·¤Æ¤ë(¾Ð)¡×¤ÈÁáÂ®¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û¥é¥ë¥ÕÎëÌÚ¥¢¥Ê¤¬ÃÇ¸À¡ÖÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×
Æþ¼Ò28Ç¯ÌÜ¤Î»Ê²ñ¡¦¥é¥ë¥ÕÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎMC¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ÖÂº¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¶¦Í¤ò¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ä¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤±¤É´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢´ß°æ¤â¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥Á¡¼¥à¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤éÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤ÆÊâ¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
(º¸¤«¤é)ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢»ÖÂº½ß¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢»ÖÂº½ß
´ß°æ¤æ¤¤Î
¡û¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£ºî¤Ï¡¢Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½µ´©»ï¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Àß³Ú¹ÀÚö(»ÖÂº)¤È¡¢¹ÀÚö¤Ë¶¯Îõ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦Åû°æËü¶×(´ß°æ)¤Ë¤è¤ëÎø°¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£¡Ö¿¿¼Â¤ò¸«È´¤¯ÌÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È²¿¤«¤ò¸«È´¤¯ÌÜ¡É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÈ¬É´²°¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈÁ´Éô¿©¤Ù¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ª¶â¤ò¼è¤é¤ì¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç? ¤Ç¤â¤½¤Î¿Í¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¿©¤Ù¤Æ°ìÈÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»ÖÂº¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈñÙ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¥ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢´ß°æ¤Ë¡Öº£¤½¤ÎÌÜ¤·¤Æ¤ë(¾Ð)¡×¤ÈÁáÂ®¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û¥é¥ë¥ÕÎëÌÚ¥¢¥Ê¤¬ÃÇ¸À¡ÖÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×
Æþ¼Ò28Ç¯ÌÜ¤Î»Ê²ñ¡¦¥é¥ë¥ÕÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎMC¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ÖÂº¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¶¦Í¤ò¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ä¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤±¤É´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢´ß°æ¤â¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥Á¡¼¥à¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤éÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤ÆÊâ¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
(º¸¤«¤é)ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢»ÖÂº½ß¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢»ÖÂº½ß