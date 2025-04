「小児性愛者に最も人気のあるプラットフォームの1つ」だったという、世界最大級のCSAM(Child Sexual Abuse Material:児童性的虐待記録物)プラットフォームの「Kidflix」が、ドイツのバイエルン州刑事警察とバイエルン中央検察庁が主導した国際共同作戦によって閉鎖されました。Global crackdown on Kidflix, a major child sexual exploitation platform with almost two million users | Europol

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/global-crackdown-kidflix-major-child-sexual-exploitation-platform-almost-two-million-usersPolice shuts down KidFlix child sexual exploitation platformhttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/police-shuts-down-kidflix-child-sexual-exploitation-platform/Vast pedophile network shut down in Europol’s largest CSAM operation - Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2025/04/vast-pedophile-network-shut-down-in-europols-largest-csam-operation/CSAM platform Kidflix shut down by international operation | The Record from Recorded Future Newshttps://therecord.media/csam-platform-kidflix-shut-down-europolユーロポール(欧州警察機関)によると、Kidflixは2021年から始まったCSAMプラットフォームで、ユーザーは無料で低解像度の動画のプレビューが閲覧可能。「仮想通貨の支払い」か「CSAMのアップロード」か「動画のタイトルと説明を検証して、カテゴリー割当を行う」ことでプラットフォーム内クレジットを獲得し、高解像度動画を閲覧できる仕組みだったとのこと。2022年4月から2025年3月までにログインしたユーザー数は180万人以上。動画の本数は9万1000本以上で、1時間におよそ3.5本の新たな動画がアップロードされていて、再生時間は6288時間に上ります。ユーロポールのサポートのもと、ドイツ・バイエルン州刑事警察とバイエルン中央検察庁の主導で、世界35カ国以上の警察機関が参加した「Operation Stream」は2022年にスタート。2025年3月10日から23日までの間に「Kidflix」に関わった1393人の容疑者が特定され、79人の容疑者が逮捕されています。また、3000以上の電子機器が押収され、39人の子どもが保護されました。押収されたサーバーには約7万2000本の動画が保存されていたとのこと。ユーロポールによると、本件の作戦「Operation Stream」は児童性的搾取との戦いとして最大級のものだったとのことです。作戦に参加した国の一覧は以下。・アルバニア・オーストラリア・オーストリア・ベルギー・ブルガリア・カナダ・コロンビア・クロアチア・キプロス・チェコ共和国・デンマーク・エストニア・フィンランド・フランス・ドイツ・ジョージア・ギリシャ・ハンガリー・アイスランド・アイルランド・イタリア・ラトビア・リトアニア・ルクセンブルク・マルタ・オランダ・ニュージーランド・ノルウェー・ポーランド・ポルトガル・ルーマニア・セルビア・スロバキア・スペイン・スウェーデン・スイス・イギリス・アメリカ