世界最大級の児童ポルノプラットフォーム「Kidflix」が世界的共同作戦により閉鎖され容疑者1400人のうち79人逮捕

世界最大級の児童ポルノプラットフォーム「Kidflix」が世界的共同作戦により閉鎖され容疑者1400人のうち79人逮捕