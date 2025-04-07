£Ê£±À¶¿å¤¬£°¡Ý£²´°ÇÔ¡¡²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ëºòµ¨¤ÈÆ±²ñ¾ì¤ÇÆ±¥¹¥³¥¢¡Ä½©ÍÕ´ÆÆÄ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤«¡×
¡þÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¡¡Âè£¹Àá¡¡²£ÉÍ£Æ£Ã£²¡Ý£°À¶¿å¡Ê£¶Æü¡¦¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ë
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ë£°¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾¤òÈï¥·¥å¡¼¥È£°¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¡¢¸åÈ¾£µÊ¬¤ËÉâ¤µå¤«¤éÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¹¶·â¤òÅ¸³«¤Ç¤¤º¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¼ºÅÀ¤·¤ÆËü»öµÙ¤·¤¿¡£ÌµÆÀÅÀ¡¢Ï¢ÇÔ¤È¤âº£µ¨£²ÅÙÌÜ¡£¼¡Àï¤Ï£¹Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¡¢£Ê£²ÈØÅÄ¤È¤ÎÀÅ²¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÆ±ÅÀ¤ò´ê¤¦¥´¡¼¥ëÎ¢¤«¤é¤ÎÀ¼¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â£²ÅÀÌÜ¤¬¤Í¤¸¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë£Ê£²¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¡¢Æ±¤¸¥¹¥³¥¢¤ÇºÆ¤Ó²£ÉÍ£Æ£Ã¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿À¶¿å¡¦½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÃË¤È¤·¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤«¡×¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê´é¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤â¤É¤«¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°È¾¤Ï¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢²¿ÅÙ¤âÅ¨¿Ø¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£Æ±£³£²Ê¬¤Ë¤ÏÃæ±û¤«¤é£Í£Æ´¥µ®»Î¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤òÄ¾·â¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¡Ê£Ä£Æ¤Î¡Ë¸Ô¤òÄÌ¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë£±ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âµö¤µ¤º¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Æ±£µÊ¬¡¢¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÉâ¤µå¤ËÂÐ¤·£Æ£×»³ÅÄ¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢·ä¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£¹¶·â¤âÅ¨¿Ø¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£¹»î¹ç¤Ç¼ºÅÀ£·¤È¼éÈ÷¤Î°ÂÄê´¶¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë²£ÉÍ£Æ£Ã¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤é¤º¡¢»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È£±ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿£Æ£×ËÌÀî¹ÒÌé¤Ï¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ç½ç°Ì¤Ï£±£°°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¼¡¤Ï£¹Æü¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£²²óÀï¤Ç£Ê£²ÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë¤¹¤ë¡£Æ±¥«¡¼¥É¤Î¸ø¼°Àï¤Ï£²£³Ç¯£±£°·î°ÊÍè¡£ËÌÀî¤Ï¡Ö¼ã¼ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÏ¢Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁ´°÷¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¬¾¡¤ò´ü¤¹¡£½©ÍÕ´ÆÆÄ¤â¡ÖÃÏ°è¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¡£¡Ê¥ê¡¼¥°¤Ø¡ËÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤òµ¯ÇúºÞ¤Ë¡¢ÄäÂÚ¥à¡¼¥É¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë