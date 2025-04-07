◇７日（月）

▲「新聞の日」

▲ＬＧ電子、１〜３月期業績発表

◇８日（火）

▲閣議（１０：００）

▲サムスン電子、１〜３月期業績発表

▲ソウル・汝矣島で「春の花祭り」開幕（〜１２日）

◇９日（水）

▲特になし

◇１０日（木）

▲国政懸案関係閣僚会議（１０：００）

▲原子力安全委員会（１０：３０）

◇１１日（金）

▲大韓民国臨時政府樹立１０６周年の記念式典（１１：００、国立大韓民国臨時政府記念館）

◇１２日（土）

▲特になし

◇１３日（日）

▲特になし
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