韓国の主な週間日程（７〜１３日）
◇７日（月）
▲「新聞の日」
▲ＬＧ電子、１〜３月期業績発表
◇８日（火）
▲閣議（１０：００）
▲サムスン電子、１〜３月期業績発表
▲ソウル・汝矣島で「春の花祭り」開幕（〜１２日）
◇９日（水）
▲特になし
◇１０日（木）
▲国政懸案関係閣僚会議（１０：００）
▲原子力安全委員会（１０：３０）
◇１１日（金）
▲大韓民国臨時政府樹立１０６周年の記念式典（１１：００、国立大韓民国臨時政府記念館）
◇１２日（土）
▲特になし
◇１３日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲「新聞の日」
▲ＬＧ電子、１〜３月期業績発表
◇８日（火）
▲閣議（１０：００）
▲サムスン電子、１〜３月期業績発表
▲ソウル・汝矣島で「春の花祭り」開幕（〜１２日）
◇９日（水）
▲特になし
◇１０日（木）
▲国政懸案関係閣僚会議（１０：００）
▲原子力安全委員会（１０：３０）
◇１１日（金）
▲大韓民国臨時政府樹立１０６周年の記念式典（１１：００、国立大韓民国臨時政府記念館）
◇１２日（土）
▲特になし
◇１３日（日）
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