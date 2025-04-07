¡Úµð¿Í¡Û¶þ¿«¤ÎËÜµòÃÏ£³¥¿¥Æ¡õ¼ó°Ì´ÙÍî¤â¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤·¡¡¶¶¾å¥³¡¼¥Á¡Ö£³Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð£³Ï¢ÇÔ¤â¤¹¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£°¡½£±¤Çº£µ¨½é¤ÎÎíÉõÉé¤±¡£¶þ¿«¤Î£³¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤¤¡¢¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÀÐÀî¤¬£´²óÆó»àËþÎÝ¤«¤é²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢ÂÇÀþ¤Ï£µ²ó¤«¤é£³¥¤¥Ë¥ó¥°Â³¤±¤ÆÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é·èÄêÂÇ¤ò·ç¤¤¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö£³Ï¢ÇÔ¤Ï²ù¤·¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤êÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤·¤Í¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤Î¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¤ÏÆ£Àî¸×¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Á°¥«¡¼¥É¤Þ¤Ç£µ¾¡£±ÇÔ¤ÈÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êÎä¤ä¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¾®¤µ¤¤¤è¤¦¤À¡£àÌ¾»²ËÅá¤Ç¤â¤¢¤ë¶¶¾å½¨¼ùºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ØÍ¥¾¡¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤â£µ£°ÇÔ°Ê¾å¤Ï¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±°ú¤¤º¤é¤º¤ËàÆü¡¹¿·¤¿¤Ê¤êá¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¤¤¤«¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤À£µ¾¡£´ÇÔ¡£º£µ¨¤Ï¾¡Î¨£µ³ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò°ìÅÙ¤â³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¾Ç¤ëÍýÍ³¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö³«ËëÁá¡¹¡¢ÇÉ¼ê¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ø½ÐÍè²á¤®¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡Ä¡£¡Ê£³Ï¢ÇÔ¤Ï¡ËÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤¢£³Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð£³Ï¢ÇÔ¤â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤â¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£²·å°ÂÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Àä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½øÈ×¤â½øÈ×¡£¤Þ¤À£Ä£å£Î£Á¤È¹Åç¤È¤ÏÂÐÀï¤â¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶þ¿«¤Î£³¥¿¥Æ¤òàÎÉÌôá¤ËÊÑ¤¨¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£