IMP.、新曲「Cheek to Cheek」本日配信スタート＋MV公開。6月にシングル「Cheek to Cheek」発売決定も
IMP.が、新曲「Cheek to Cheek」を本日0時より配信スタートした。さらに、本曲のミュージックビデオも公開された。
◆IMP. MV
新曲「Cheek to Cheek」は、4月8日より放送スタートのTBSドラマストリーム『三人夫婦』の主題歌に決定しており、4月1日よりNetflixで第一話の先行配信がスタートしている。
本楽曲は、スタイリッシュ且つ軽快なダンスビートの中で、Cheek to Cheek（＝「頬を寄せ合う」）という言葉が特徴的だという。日々いろいろな出来事が起きる日常で、信じている者同士が寄り添い、前向きに人生と向き合えるような応援歌に仕上がっているとのこと。
さらに、6月23日に「Cheek to Cheek」をリードトラックとするIMP.4枚目のシングル「Cheek to Cheek」の発売が決定し、本日よりTOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートしている。
4thシングル「Cheek to Cheek」は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースされる。今作は、3形態まとめ買い特典として「オリジナルミニジャケット (IMP. ver.)」「オリジナルミニジャケット (S.M.S ver.)」「オリジナルミニジャケット (K.M.Y.T ver.)」の3種類から選べるミニジャケットが付属し、さらに4月30日21時59分までに「3形態まとめ買い特典付」ページからの予約で、先行予約特典として「オリジナルステッカー」が付属となる。
リリース情報
2025年4月7日（月）配信開始
配信：https://tobe-music.lnk.to/CheektoCheek
◆4thシングル「Cheek to Cheek」
2025年6月23日（月）発売
CD予約リンク: https://tobe-store.jp/pages/cheek-to-cheek
4月7日（月）00:00より、TOBE OFFICIAL STOREのみで予約受付スタート。
［初回生産限定盤A］（CD＋Blu-ray）
◆商品仕様
スリーブジャケット仕様（Type A） / 16P歌詞ブックレット（Type A）
\1,870（税込） / TBCT758X
◆収録内容
（CD）
01.Cheek to Cheek、他2曲収録
（Blu-ray）
01. Cheek to Cheek (Official Music Video)
02. Cheek to Cheek (Official Music Video) Behind The Scenes
［初回生産限定盤A］（CD＋Blu-ray）
◆商品仕様
スリーブジャケット仕様（Type B） / 16P歌詞ブックレット（Type B）
\1,870（税込） / TBCT759X
◆収録内容
（CD）
01.Cheek to Cheek、他2曲収録
（Blu-ray）
01. Cheek to Cheek (Official Music Video)
02. Cheek to Cheek CD Jacket / Booklet Behind The Scenes
［通常盤］（CD）
◆商品仕様
12P歌詞ブックレット
（CD）
01.Cheek to Cheek、他2曲収録
［IMP. 4th Single「Cheek to Cheek」 3形態まとめ買い特典］
初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤を「3形態まとめ買い特典付」ページから購入すると、「3種類から選べるオリジナルミニジャケット」が付属します。
「3種類から選べるオリジナルミニジャケット」※絵柄は後日公開となります。
・オリジナルミニジャケット（IMP. ver.）
・オリジナルミニジャケット（S.M.S ver.）
・オリジナルミニジャケット（K.M.Y.T ver.）
［MP. 4th Single「Cheek to Cheek」 先行予約特典］
先行予約受付期間：4月7日（月）00:00 〜 4月30日（水021:59
特典内容：オリジナルステッカー
※上記期間内に「3形態まとめ買い特典付」ページからご予約いただいた方が対象となります。
関連リンク
◆IMP. オフィシャルX
◆IMP. オフィシャルInstagram
◆IMP. オフィシャルYouTubeチャンネル