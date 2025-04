IMP.が、新曲「Cheek to Cheek」を本日0時より配信スタートした。さらに、本曲のミュージックビデオも公開された。新曲「Cheek to Cheek」は、4月8日より放送スタートのTBSドラマストリーム『三人夫婦』の主題歌に決定しており、4月1日よりNetflixで第一話の先行配信がスタートしている。本楽曲は、スタイリッシュ且つ軽快なダンスビートの中で、Cheek to Cheek(=「頬を寄せ合う」)という言葉が特徴的だという。日々いろいろな出来事が起きる日常で、信じている者同士が寄り添い、前向きに人生と向き合えるような応援歌に仕上がっているとのこと。

リリース情報



◆「Cheek to Cheek」2025年4月7日(月)配信開始配信:https://tobe-music.lnk.to/CheektoCheek◆4thシングル「Cheek to Cheek」2025年6月23日(月)発売CD予約リンク: https://tobe-store.jp/pages/cheek-to-cheek4月7日(月)00:00より、TOBE OFFICIAL STOREのみで予約受付スタート。[初回生産限定盤A](CD+Blu-ray)◆商品仕様スリーブジャケット仕様(Type A) / 16P歌詞ブックレット(Type A)\1,870(税込) / TBCT758X◆収録内容(CD)01.Cheek to Cheek、他2曲収録(Blu-ray)01. Cheek to Cheek (Official Music Video)02. Cheek to Cheek (Official Music Video) Behind The Scenes[初回生産限定盤A](CD+Blu-ray)◆商品仕様スリーブジャケット仕様(Type B) / 16P歌詞ブックレット(Type B)\1,870(税込) / TBCT759X◆収録内容(CD)01.Cheek to Cheek、他2曲収録(Blu-ray)01. Cheek to Cheek (Official Music Video)02. Cheek to Cheek CD Jacket / Booklet Behind The Scenes[通常盤](CD)◆商品仕様12P歌詞ブックレット(CD)01.Cheek to Cheek、他2曲収録[IMP. 4th Single「Cheek to Cheek」 3形態まとめ買い特典]初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤を「3形態まとめ買い特典付」ページから購入すると、「3種類から選べるオリジナルミニジャケット」が付属します。「3種類から選べるオリジナルミニジャケット」※絵柄は後日公開となります。・オリジナルミニジャケット(IMP. ver.)・オリジナルミニジャケット(S.M.S ver.)・オリジナルミニジャケット(K.M.Y.T ver.)[MP. 4th Single「Cheek to Cheek」 先行予約特典]先行予約受付期間:4月7日(月)00:00 〜 4月30日(水021:59特典内容:オリジナルステッカー※上記期間内に「3形態まとめ買い特典付」ページからご予約いただいた方が対象となります。