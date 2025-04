【週刊ヤングマガジン 2025年19号】 4月7日 発売 価格:510円

本日4月7日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年19号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアには、沢口愛華さんが8カ月ぶりに登場。巻中には、三野宮鈴さんのグラビアが掲載されている。

また巻末グラビアでは、TikTokショートドラマ「ごっこ倶楽部」で話題の新人女優・福島愛さんが登場している。

さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、各グラビアのアザーカットが公開されている。

【沢口愛華さん】【三野宮鈴さん】【福島愛さん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)Takeo Dec./ヤンマガWeb

(C)高橋慶佑/ヤンマガWeb