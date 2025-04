アイドルグループ・日向坂46が、5日・6日の2日間にわたり横浜スタジアムにて『6回目のひな誕祭』を開催した。2日間で9時間を超える大ボリュームとなった同ライブでは、5日に一期生・佐々木美玲が、6日にはグループ結成当初からキャプテンを務めた一期生・佐々木久美の卒業セレモニーが行われたほか、2日目のライブ終盤には既にグループから卒業した長濱ねるら一期生メンバーが集結するビッグサプライズでファンを驚かせた。

同ライブは、日向坂46のデビュー日である3月27日を節目として開催されてきたグループのメモリアルライブで、今回で6回目。昨年、一昨年に引き続き横浜スタジアムにて開催し、2日間で計7.2万人を動員した。そして今回は、グループとしては初めての試みとなる、日向坂46名義の楽曲を2日間かけて全曲(102曲)披露し、けやき坂46時代の楽曲も合わせて2日間で計114曲をパフォーマンス。両日4時間を超えるライブとなることが告知されていたが、2日目は5時間にせまるライブ時間となり、2日間で合計9時間以上にも及んだ。そんな記念すべきライブの2日目終盤、卒業した一期生・齋藤京子がVTRで登場。グループ6周年と、同期の佐々木美玲・佐々木久美の卒業を祝福したあと、「とっておきの最高のプレゼントを用意しました!」と紹介すると、「ひらがなけやき」が流れ始める。すると、メインステージからすでにグループを卒業した一期生・井口眞緒、潮紗理菜、影山優佳、加藤史帆、高本彩花、東村芽依、長濱ねるが、けやき坂46時代の衣装を着て現れた。再集結を果たした一期生たちは、スタジアムが震えるほどのどよめきをもって迎えられた。元々、けやき坂46は長濱が基盤となりつくられたグループ。長濱はけやき坂46と欅坂46を兼任していたが、2017年9月から欅坂46専任に。日向坂46として同じステージでパフォーマンスすることはかなわなかった。それが今回、日向坂46のライブに初めて登場し、長濱は「ひらがなけやきのみんながしんどい時とかうれしい時に立ち会えなかったのが、心残りだった」と感極まる。「だからこんな奇跡的な機会を用意していただけて感謝したいです」としみじみ語った。そして、芸能界を引退した柿崎芽実からは手紙が寄せられ、グループの6周年を祝福した。そして迎えたキャプテン・佐々木久美の卒業セレモニー。20歳でグループに加入し、29歳の現在までグループを支えた“柱”的存在の卒業に後輩メンバーは号泣。そんな中、佐々木は涙を流しながらも笑顔で「いまがいっちばん幸せです!こんな幸せは一生超えることがないと、自信を持って言えます。こんな幸せな時間をありがとうございます。約9年間、活動できた時間は、一生の宝物です。今まで本当にありがとうございました!」と感謝を伝えた。卒業を迎える久美から、三期生・高橋未来虹(高橋=はしごだか)にキャプテンが引き継がれることも発表され、久美から高橋へ“キャプテンバッジ”が授けられた。そんな高橋からは、5月21日に二〜五期生で挑む初めての14thシングルを発売することと、5月28日・29日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて新生日向坂46としての初ライブ『日向坂46 BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」』を開催することが発表された。残るだた一人の一期生・高瀬愛奈の卒業セレモニーも約1ヶ月後に控える中、高橋は「これからの未来がどんな色になるのか私たちにも分からないけど、絶対にこの(新体制)ライブでは、一回り、二回りも成長した日向坂46でお会いすることをみなさんに誓います!そしてまた成長した姿で日向坂46のお誕生日をお祝いしましょう!これからの日向坂46にもぜひ期待していてください!」と決意をにじませた。■日向坂46『6 回目のひな誕祭』DAY1セットリストM00. OVERTUREM01. キュンM02. こんなに好きになっちゃっていいの?M03. Am I ready?M04. ロッククライミングM05. この夏をジャムにしようM06. 自販機と主体性M07. Dash&RushM08. 最初の白夜M09. 耳に落ちる涙M10. 飛行機雲ができる理由M11. 声の足跡M12. 恋は逃げ足が早いM13. 雪は降る 心の世界にM14. 君を覚えてないM15. 10秒天使M16. 孤独な瞬間M17. もうこんなに好きになれないM18. 夢は何歳まで?M19. 酸っぱい自己嫌悪M20. FootstepsM21. どうして雨だと言ったんだろう?M22. ガラス窓が汚れてるM23. アディショナルタイムM24. 膨大な夢に押し潰されてM25. 永遠のソフィアM26. キツネM27. イマニミテイロM28. 三輪車に乗りたいM29. My fansM30. 期待していない自分M31. ブルーベリー&ラズベリーM32. ゴーフルと君M33. 43年待ちのコロッケM34. 世界にはThank you!が溢れているM35. 嘆きのDeleteM36. CageM37. どこまでが道なんだ?M38. あくびLetterM39. 真夜中の懺悔大会M40. 接触と感情M41. 何度でも何度でもM42. ただがむしゃらにM43. 約束の卵M44. NO WAR in the futureM45. あの娘にグイグイM46. One choiceM47. 月と星が踊るMidnightM48. 絶対的第六感M49. アザトカワイイM50. JOYFUL LOVE【佐々木美玲卒業セレモニー】OVERTURE 佐々木美玲バージョンM52. わずかな光M53. Instead of youM54. 好きということは…M55. 知らないうちに愛されていた■日向坂46『6 回目のひな誕祭』DAY2M00. OVERTUREM01. ドレミソラシドM02. ソンナコトナイヨM03. ってかM04. シーラカンスM05. 雨が降ったってM06. 愛のひきこもりM07. Right?M08. 沈黙が愛ならM09. 君のため何ができるだろうM10. 愛はこっちのものだM11. 骨組みだらけの夏休みM12. ときめき草M13. 友よ 一番星だM14. 思いがけないダブルレインボーM15. SUZUKAM16. 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せないM17. ママのドレスM18. やさしさが邪魔をするM19. 窓を開けなくてもM20. 恋とあんバターM21. See throughM22. まさか 偶然…M23. 青春の馬M24. 孤独たちよM25. 川は流れるM26. 見たことない魔物M27. My godM28. 抱きしめてやるM29. 沈黙した恋人よM30. 車輪が軋むように君が泣くM31. 足の小指を箪笥の角にぶつけた(イントロLONG)M32. パクチー ピーマン グリーンピースM33. You're in my wayM34. 君は逆立ちできるか?M35. どうする?どうする?どうする?M36. 妄想コスモスM37. 夜明けのスピードM38. どっちが先に言う?M39. ナゼーM40. その他大勢タイプM41. ホントの時間M42. 一生一度の夏M43. ひらがなけやきM44. 永遠の白線M45. 僕に続けM46. HEY!OHISAMA!M47. 錆つかない剣を持て!M48. 僕なんかM49. 君しか勝たんM50. 君はハニーデューM51. 卒業写真だけが知ってるM52. 君は0から1になれM53. 日向坂【佐々木久美卒業セレモニー】OVERTURE 佐々木久美バージョンM54. ひらがなで恋したいM55. 夕陽DanceM56. 青春ポップコーンM57. 恋した魚は空を飛ぶM58. ハロウィンのカボチャが割れたM59. 誰よりも高く跳べ!2020