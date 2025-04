7人組グループ・IMP.(佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我)のデジタルシングル「Cheek to Cheek」が、きょう7日に配信リリースされ、Music Videoが公開された。同楽曲は、あす8日放送スタート(※一部地域を除く)のTBSドラマストリーム『三人夫婦』の主題歌。タイリッシュ且つ軽快なダンスビートの中で、Cheek to Cheek(=「頬を寄せ合う」)という言葉が特徴的で、日々いろいろな出来事が起きる日常で、信じている者同士が寄り添い、前向きに人生と向き合えるような応援歌となっている。

さらに、6月23日に「Cheek to Cheek」をリードトラックとする4枚目のシングル「Cheek to Cheek」の発売が決定。きょう7日より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートする。4thシングル「Cheek to Cheek」は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリース。3形態まとめ買い特典として「オリジナルミニジャケット(IMP. ver.)」「オリジナルミニジャケット(S.M.S ver.)」「オリジナルミニジャケット(K.M.Y.T ver.)」の3種類から選べるミニジャケットが付属し、30日午後9時59分までに3形態まとめ買い特典付ページからの予約で、先行予約特典として、オリジナルステッカーが付属となる。