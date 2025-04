アイドルグループ・日向坂46の14thシングルが、5月21日に発売することが発表された。新曲のタイトルは「Love yourself!」。これは横浜スタジアムで行われた『6回目のひな誕祭』の2日目に発表されたもの。一期生が全員卒業し、新メンバーの五期生を含めた新体制となった日向坂46としての初めてのシングルとなる。またあわせて、新生日向坂46ライブである『BRAND NEW LIVE 2025 「OVER THE RAINBOW」』の開催も発表された。今シングルのフォーメーションは13日深夜1時20分から放送のレギュラー番組・テレビ東京『日向坂で会いましょう』にて発表となる。◆日向坂46 BRAND NEW LIVE 2025 「OVER THE RAINBOW」東京都・国立代々木競技場 第一体育館5月28日(水) 開場17:00 / 開演18:305月29日(木) 開場17:00 / 開演18:30