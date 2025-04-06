Ä¹ºê¡¦°í´ôÅç²¤Ç°åÎÅÈÂÁ÷ÍÑ¥Ø¥ê¤¬³¤¾å¤ËÄÆÍî¡¡¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿6¿ÍÁ´°÷µß½õ¡¢3¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ä¹ºê¸©ÂÐÇÏ¤«¤é¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ë´µ¼Ô¤òÈÂÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿6¿Í¤ÏÁ´°÷µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Âè7´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¡ÖÄ¹ºê¤ÎÂÐÇÏ¶õ¹Á¤«¤éÊ¡²¬¤ÎÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì±´Ö¥Ø¥ê¤¬¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬»ÔÅì¶è¤Ë¤¢¤ëÊ¡²¬ÏÂÇòÉÂ±¡¤Î°åÎÅÈÂÁ÷ÍÑ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¡¢6¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢½ä»ëÁ¥¤¬Ä¹ºê¤Î°í´ôÅç¤«¤é30¥¥í¶á¤¯Î¥¤ì¤¿²¹ç¤ÇÅ¾Ê¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£
µ¡Ä¹¤ÈÀ°È÷»Î¡¢´Ç¸î»Õ¤Î3¿Í¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢86ºÐ¤Î´µ¼Ô¤ÈÉÕ¤Åº¤¤¤Î²ÈÂ²¡¢ÃËÀ°å»Õ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£