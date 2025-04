北山宏光が、6月16日(月)に2ndアルバム『波紋-HAMON-』(読み:ハモン) をリリースする。発表が行われたのは、本日6日に京セラドーム大阪で開催された<to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜>にて。プライムビデオにて世界同時独占ライブ配信が行われれ注目が集まる中でのアナウンスとなった。あわせて公開されたアルバムジャケットは、大人の魅力を感じさせる表情と、北山宏光を中心に広がる印象的な幾何学模様が、アルバム『波紋-HAMON-』の世界観を象徴するようなビジュアルとなっている。

2nd Album『波紋-HAMON-』



2025年6月16日(月)発売LPリンク:https://tobe-store.jp/pages/hamon■初回生産限定盤ACD+Blu-ray¥4,400(税込)/ TBCT0755X商品仕様*初回生産限定盤A限定仕様スリーブジャケット*トールサイズデジパック仕様 (Type A)*24P歌詞ブックレット(Type A)【収録楽曲】Just Like That、波紋 -HAMON-含む全12曲収録【Blu-ray収録内容】後日詳細発表〜特典情報〜■初回生産限定盤BCD+GOODS¥4,400(税込) / TBCT0756商品仕様*初回生産限定盤B限定仕様スリーブジャケット*トールサイズデジパック仕様 (Type B)*24P歌詞ブックレット(Type B)【収録楽曲】Just Like That、波紋 -HAMON-含む全12曲収録【GOODS内容】後日詳細発表■通常盤CD¥3,300(税込) / TBCT0757商品仕様*スリーブジャケット仕様 *20P歌詞ブックレット【収録楽曲】Just Like That、波紋 -HAMON-、 Bonus Track含む全13曲収録3形態まとめ買い特典は、「イラストステッカー」。さらに、4月6日(日)21:30から4月13日(日)23:59の期間にご予約いただいた方限定で超先行予約特典「ビジュアルステッカー」をプレゼント