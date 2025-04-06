ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ßÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡Ö»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤µ¡×¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È´Ø¤Î2Âæ»ý¤Á¤ÎÄó°Æ¤Ë¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë6ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯3·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÍµÈ¤Ï¡¢¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤µ¡×¤ÈÇº¤Þ¤·µ¤¤Ë¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼Ö¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼Åª¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×´ØÂÀ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»¿Æ±¡£¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎÊý¤¬ÎÙ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡£¹ß¤í¤·¤¿¤ê¾è¤»¤¿¤ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¡¢¼Ö¹â¹â¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤È¤«¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÍøÅÀ¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¤¤ä¡ÁÌÂ¤¦¤è¤Ê¡Á¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÀÎ¡¢¥ï¥´¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¥ï¥´¥ó¾è¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡ÊÇîÂ¿¡ËÂçµÈ¤µ¤ó¤Ëµ¡ºà¼Ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¡Èµ¡ºà¼Ö¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÍµÈ¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤µ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉ÷Â¯¤ÎÁ÷¤ê¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È·ù¤À¤Ê¡×¤È¤é¤·¤¯¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤«¤é¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö·ù¤À¤Ê¡Á¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ¸³è´¶¤¢¤ê¤¢¤ê¤À¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç»Å»ö¾ìÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢º£¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Í¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø¤«¤é¼Ö¤Î2Âæ»ý¤Á¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¼ñÌ£¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö²¶¡¢·ù¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¼ñÌ£¤Î¼Ö¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¡£µ¤»ý¤Á°¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê¤Î¼ÂÍÑÅª¤À¤«¤éÀ¨¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¼Ö¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£