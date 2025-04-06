札幌競馬場で「2025ワールドオールスタージョッキーズ」を開催…8/23、24
JRAは、今年も札幌競馬場にて「ワールドオールスタージョッキーズ」を開催することを発表した。
●開催日
8月23日（土）・24日（日）
●レース名
・2025ワールドオールスタージョッキーズ第1戦
第10レース 3歳上2勝クラス（芝1200m）
・2025ワールドオールスタージョッキーズ第2戦
第11レース 3歳上3勝クラス（芝2000m）
・2025ワールドオールスタージョッキーズ第3戦
第10レース 3歳上2勝クラス（ダ1700m）
・2025ワールドオールスタージョッキーズ第4戦
第12レース 3歳上2勝クラス（芝1800m）
●内容
・出場騎手
14名（外国騎手・地方競馬所属騎手7名、JRA代表騎手7名）
・JRA代表騎手の選定順位
順位1：本年の日本ダービー優勝騎手
順位2：前年のJRA賞騎手部門「MVJ」受賞者
順位3：勝利数東西各上位1名（本年1月1日〜6月22日までの勝利数）
順位4：JRAの選考委員会で選出された騎手
順位5：勝利数上位の騎手（本年1月1日〜6月22日までの勝利数）
・チーム対抗戦
個人戦に加え、出場騎手を「WAS選抜（外国騎手・地方競馬所属騎手チーム）」と「JRA選抜（JRA代表騎手チーム）」に分け、チームの合計得点を競う対抗戦を行う。