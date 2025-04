角松敏生が、『Legacy of You』から34年ぶりとなった自身3枚目のインストゥルメンタルアルバム『Tiny Scandal』を引っ提げてのライブツアー<TOSHIKI KADOMATSU Performance 2025 C.U.M Vol. 2 Instrumental Tour “Tiny Scandal”>が4月6日、大阪・SkyシアターMBSにて大盛況の内にファイナルを迎えた。

公演情報

<TOSHIKI KADOMATSU Performance 2025 C.U.M Vol. 2 Instrumental Tour “Tiny Scandal”>

2025年

3月1日(土)福岡国際会議場 メインホール

3月11日(火)神奈川・神奈川県民ホール 大ホール〜本当に最後のカナケン!ありがとう〜

4月5日(土)大阪・SkyシアターMBS

4月6日(日)大阪・SkyシアターMBS



◆セットリスト

WAY TO THE SHORE

SEA LINE

Summer Scenery

Flowing Shiny Hair

SOEMONCHO STREET

MIDTOWN

Evening Shadows

(MC)

飛翔

52nd STREET

(MC)

NOA

Tequila Mockingbird

(MC)

Evening Skyline

Parasail

(MC)

Cocaine

BEAMS

桃色の雲

Girl in the Box



ENCORE

(MC)

MIDSUMMER DRIVIN'

OSHI-TAO-SHITAI



MORE ENCORE

Tiny Scandal

<TOSHIKI KADOMATSU Performance 2025 C.U.M Vol. 2 Instrumental Tour “Tiny Scandal”>2025年3月1日(土)福岡国際会議場 メインホール3月11日(火)神奈川・神奈川県民ホール 大ホール〜本当に最後のカナケン!ありがとう〜4月5日(土)大阪・SkyシアターMBS4月6日(日)大阪・SkyシアターMBS◆セットリストWAY TO THE SHORESEA LINESummer SceneryFlowing Shiny HairSOEMONCHO STREETMIDTOWNEvening Shadows(MC)飛翔52nd STREET(MC)NOATequila Mockingbird(MC)Evening SkylineParasail(MC)CocaineBEAMS桃色の雲Girl in the BoxENCORE(MC)MIDSUMMER DRIVIN'OSHI-TAO-SHITAIMORE ENCORETiny Scandal

リリース情報

『Forgotten Shores』

発売日:4月30日(水)発売

価格:3,300円(税込)品番:BVCL-1467



[収録曲]

1. Blue Swell

2. Step out

3. Beach Road

4. Domino City

5. Slave of Media

6. Forgotten shores

7. TSUYUAKE

8. You can see the lights

ご予約はこちらhttps://VA.lnk.to/XQfkqX



[対象店舗 / 特典内容]

楽天:アクリルキーホルダー

セブンネット:ランチトートバッグ

Amazon:メガジャケ

角松敏生応援店:ステッカー

※配布対象店舗:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kadomatsu/shoplist/250430/



[注意事項]

※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※各特典の絵柄はホームページをご覧ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対称商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

『Forgotten Shores』発売日:4月30日(水)発売価格:3,300円(税込)品番:BVCL-1467[収録曲]1. Blue Swell2. Step out3. Beach Road4. Domino City5. Slave of Media6. Forgotten shores7. TSUYUAKE8. You can see the lightsご予約はこちらhttps://VA.lnk.to/XQfkqX[対象店舗 / 特典内容]楽天:アクリルキーホルダーセブンネット:ランチトートバッグAmazon:メガジャケ角松敏生応援店:ステッカー※配布対象店舗:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kadomatsu/shoplist/250430/[注意事項]※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※各特典の絵柄はホームページをご覧ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対称商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

ライブ情報

◆<TOSHIKI KADOMATSU Performance 2025 C.U.M Vol. 2 Instrumental Tour “Tiny Scandal”>

※終了公演は省略

2025年

4月05日(土)大阪・SkyシアターMBS

4月06日(日)大阪・SkyシアターMBS



◆<TOSHIKI KADOMATSU Performance 2025 C.U.M Vol.3 “Forgotten Shores”>

2025年

5月2日(金)東京・立川ステージガーデン 開場17:30 / 開演18:30

5月3日(土)埼玉・サンシティ越谷 (大ホール)開場16:30 / 開演17:30

5月6日(火・祝)北海道・札幌カナモトホール 開場16:30 / 開演17:30

5月17日(土)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール 開場16:30 / 開演17:30

5月18日(日)静岡・沼津市民文化センター 開場16:30 / 開演17:30

5月24日(土)福井・敦賀市民文化センター 開場16:30 / 開演17:30

5月25日(日)大阪・大阪フェスティバルホール 開場16:30 / 開演17:30

5月30日(金)昭和女子大学 人見記念講堂 開場17:00 / 開演18:00

5月31日(土)昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:30 / 開演16:30

6月14日(土)長野・レザンホール(塩尻市文化会館) 開場16:30 / 開演17:30

6月22日(日)千葉・市川市文化会館 開場16:30 / 開演17:30

6月28日(土)岩手・盛岡市民文化ホール 開場16:30 / 開演17:30

7月5日(土)福岡・福岡市民ホール(大ホール) 開場16:30 / 開演17:30

[チケット]

一般発売日 3月29日(土)10:00〜

※3歳以上チケット必要(座席は3歳未満でも要チケット)

TOSHIKI KADOMATSU official HP : https://www.toshiki-kadomatsu.jp

◆<TOSHIKI KADOMATSU Performance 2025 C.U.M Vol. 2 Instrumental Tour “Tiny Scandal”>※終了公演は省略2025年4月05日(土)大阪・SkyシアターMBS4月06日(日)大阪・SkyシアターMBS◆<TOSHIKI KADOMATSU Performance 2025 C.U.M Vol.3 “Forgotten Shores”>2025年5月2日(金)東京・立川ステージガーデン 開場17:30 / 開演18:305月3日(土)埼玉・サンシティ越谷 (大ホール)開場16:30 / 開演17:305月6日(火・祝)北海道・札幌カナモトホール 開場16:30 / 開演17:305月17日(土)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール 開場16:30 / 開演17:305月18日(日)静岡・沼津市民文化センター 開場16:30 / 開演17:305月24日(土)福井・敦賀市民文化センター 開場16:30 / 開演17:305月25日(日)大阪・大阪フェスティバルホール 開場16:30 / 開演17:305月30日(金)昭和女子大学 人見記念講堂 開場17:00 / 開演18:005月31日(土)昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:30 / 開演16:306月14日(土)長野・レザンホール(塩尻市文化会館) 開場16:30 / 開演17:306月22日(日)千葉・市川市文化会館 開場16:30 / 開演17:306月28日(土)岩手・盛岡市民文化ホール 開場16:30 / 開演17:307月5日(土)福岡・福岡市民ホール(大ホール) 開場16:30 / 開演17:30[チケット]一般発売日 3月29日(土)10:00〜※3歳以上チケット必要(座席は3歳未満でも要チケット)TOSHIKI KADOMATSU official HP : https://www.toshiki-kadomatsu.jp

関連リンク

◆角松敏生 オフィシャルサイト

◆角松敏生 オフィシャルX

◆角松敏生 オフィシャルInstagram

◆角松敏生 オフィシャルFacebook

◆角松敏生 オフィシャルサイト◆角松敏生 オフィシャルX◆角松敏生 オフィシャルInstagram◆角松敏生 オフィシャルFacebook

ライブ冒頭で「2024年の年末にギターインストゥルメンタルアルバム『Tiny Scandal』をリリースしまして、もともと沢山のお客様のご要望もあったので、いつか作らなくてはと思ってタイミングを見計らっておりましたがようやく完成しました。これだけ一生懸命作ったのでアルバムのツアーができないかと制作チームに相談しまして急遽ツアーを組んでもらったというわけです。当然のことながら東京は無理だったんですけど、福岡国際会議場、神奈川県民ホール、さらに大阪はここSkyシアターMBSで開催することができました。全会場ソールドアウトということで皆様ありがとうございました!」とお礼を述べると会場から大きな拍手が沸き起こった。ライブは、アルバム『Tiny Scandal』の収録曲全て、1st『SEA IS A LADY』からは「WAY TO THE SHORE」、「SEA LINE」、「52nd STREET」、「MIDSUMMER DRIVIN'」、「OSHI-TAO-SHITAI」、2017年の再構築アルバム『SEA IS A LADY 2017』より「Evening Skyline」、そして2nd『Legacy of You』の「飛翔」、「Parasail」とギターインストゥルメンタル三昧のライブを披露した。角松は以前「やり残したこと、やりたくてもなかなかできなかったこと、そういうことを⼀つ⼀つ丁寧に完成させて残りの⼈⽣悔いのないよう生きたいと思います」と語っていたが、その内の1つでもあるギター・インストゥルメンタルアルバムのリリース、そしてツアーまで実現させ完走した。そして『Tiny Scandal』から約4カ月、Contemporary Urban Musicシリーズ第3弾として、新作『Forgotten Shores』が完成した。角松ワールド全開の夏のアーバンポップスアルバムとのことだ。店頭特典も公開されているのでホームページ、SNSをチェックして欲しい。