さまざまな機能を支えるアミノ酸を配合！セリスタ『AMINO ACID(アミノアシッド)』

セリスタは、医療機関専用サプリメントブランドの「ドクターフィーネボーテ」から、新たなラインアップとして体のさまざまな機能を支えるアミノ酸を配合したサプリメント『AMINO ACID(アミノアシッド)』を2025年4月6日(日)より販売中です。

セリスタ『AMINO ACID(アミノアシッド)』

◇名称 :グリシン含有食品

◇原材料名 :還元麦芽糖水飴(国内製造)、グレープフルーツ果汁パウダー

(グレープフルーツ果汁、デキストリン)/ロイシン、

グリシン、バリン、イソロイシン、リジン、クエン酸、

メチオニン、甘味料(ステビア)、フェニルアラニン、

トレオニン、ヒスチジン、リン酸カルシウム、プルラン、

トリプトファン、香料

◇内容量 :375g(25g×15包)

◇希望小売価格:11,664円(税込み)

◇医療機関専用サプリメント

<アミノ酸とは>

タンパク質を構成する化合物で、ヒトの体内には約20種類のアミノ酸が存在しています。

筋肉を強化したりエネルギー源として使用されたりするなど、体のさまざまな機能を支える重要な役割を持っており、人を構成する約20%を占めていると言われています。

アミノ酸が結びつくことで筋肉や臓器、酵素などが作られています。

アミノ酸には体内で作ることが出来る非必須アミノ酸と、体内で作ることができない必須アミノ酸があります。

AMINO ACIDに含まれるアミノ酸について紹介します。

<必須アミノ酸>

・バリン

分岐鎖アミノ酸(BCAA)の1つで、筋肉の強化に必要不可欠です。

筋肉に蓄えられてエネルギー源として利用されたり、肝機能向上にも効果が期待できます。

・ロイシン

分岐鎖アミノ酸の1つで、タンパク質を合成するmTORを活性化して筋肉の維持と増強に働きます。

神経伝達物質の生成もサポートするので、精神の安定やストレス緩和にも働きます。

・イソロイシン

分岐鎖アミノ酸の1つで、筋肉組織の修復と成長に関わります。

血糖値上昇の抑制や疲労回復、成長促進、肝機能の向上などさまざまな働きがあります。

・メチオニン

ヒスタミンの血中濃度を下げてアレルギー症状の緩和に働きます。

また、肝臓での老廃物の排泄・代謝を促す働きがあります。

・リジン

抗体やホルモン、酵素を作り、体の成長や修復に関わっています。

ブドウ糖の代謝を高めて集中力向上にも働きます。

・フェニルアラニン

ノルアドレナリンやドーパミンなどの神経伝達物質の前駆体で、記憶力向上や血圧の上昇に働きます。

・スレオニン

コラーゲンやエラスチンの合成をサポートし、皮膚や関節の健康を保ちます。

脂肪肝の予防や腸粘膜の健康維持に働き、消化吸収をサポートする働きもあります。

・トリプトファン

セロトニンを生成する働きがあり、精神の安定や不眠解消などに効果があります。

また、エネルギー源として利用されたり、アンチエイジングや集中力向上、更年期障害の緩和などにも働きます。

・ヒスチジン

ヘモグロビンの合成に関わっており貧血予防になります。

また抗酸化作用もあり、神経保護にも関わっています。

<非必須アミノ酸>

・グリシン

コラーゲンの約1/3を占めているアミノ酸で、睡眠の質を高めたり胆汁酸抱合体や赤血球などの材料になります。

<召し上がり方>

1日1包を目安に100〜500ml程度、お好みの量の水やぬるま湯に溶かして召し上がりください。

<こんな方におすすめ>

□よく運動をする方

□忙しくて食事のバランスが崩れがちな方

□朝食を抜くことが多い方

□筋肉量が減りやすい高齢者

□睡眠の質を高めたい方

□ストレスや疲労を感じやすい方

□エネルギー不足を感じる方

□集中力・記憶力を高めたい方

□髪や肌の健康を気にしている方

□肝臓の健康をサポートしたい方

◆開発・販売:

セリスタドクターフィーネボーテ事業部

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

