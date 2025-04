中央道や東名高速など1都6県の高速道路で6日発生した、ETC専用レーンが通れなくなるトラブル。

各地で渋滞が起き、日曜の行楽地へ向かうドライバーらの予定は大きく乱れた。

ETC利用状況の推移

東京都多摩市の会社員女性(27)は6日午前5時ごろ、東京ディズニーランドへ向かう途中、中央道国立府中インターチェンジ(東京都)の料金所でETCトラブルによる渋滞に巻き込まれた。

5レーンのうち1レーンしか開いておらず、料金所を抜けるのに約30分かかった。出口の渋滞に不安を覚え、ディズニー行きは断念した。「なかなか進まず、他の運転手もクラクションを鳴らすなどイライラしていた。もっと早く料金所の開放を決めてくれれば」と話した。

ETCが利用できなくなった東名高速岡崎インターチェンジ(愛知県)では午後から料金後払いに切り替え、ETC専用レーンのバーを上げたまま車を通行させた。係員が「どうぞお進みください」と声をかけた。出口にある事務所に支払い方法を確認に来た女性は「払っていないみたいになるのは嫌だから。大丈夫かな」と心配そうに話した。

ETCは料金所の渋滞解消やキャッシュレス化による利便性向上を狙い、導入された。国土交通省によると、2002年3月に1.6%だったETC利用率は、25年1月には95.3%に上昇。1日あたり約774万台が利用する「国民的なインフラ」になった。道路行政に詳しい国交省関係者は「ETCの料金システムは度重なる改修の継ぎ足しで構造が複雑となり、復旧まで長引きやすい」と指摘する。