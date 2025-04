肉・海鮮・ラーメン・かき氷など幅広いグルメが楽しめる！第7回 47都道府県にっぽんのグルメショー

東武百貨店 池袋本店では4月3日(木)から9日(水)までの7日間、「第7回 47都道府県にっぽんのグルメショー」を開催します。

第7回 47都道府県にっぽんのグルメショー

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約400坪)

期間 :2025年4月3日(木)〜9日(水)

営業時間:午前10時〜午後7時 ※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗 :約100店舗 (うち初出店17店舗)

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※3月31日(月)時点の内容です。

東武百貨店 池袋本店では4月3日(木)から9日(水)までの7日間、「第7回 47都道府県にっぽんのグルメショー」を開催。

北海道から沖縄まで日本各地のグルメが集結。

7回目の開催となる今回は初出店17店舗を含む、過去最多の約100店舗が出店します。

注目は、出来たてを楽しめる実演・イートインの東武限定品。

肉・海鮮・ラーメン・かき氷など幅広い種類の東武限定グルメを展開します。

同店は、47都道府県のグルメを取り揃えることで、日本各地への旅気分を楽しめます。

◆ココだけの美味しさ東武限定品を出来たて実演・イートインで味わう!

海鮮丼専門店 和風だし伊藤圓

[初出店][東武限定][実演]

北海道

【海鮮丼専門店 和風だし伊藤圓】

樽海弁当

3,240円(1折)

道産のホタテ、いくら、大ズワイガニなどを含めた海の幸が10種てんこ盛り!

米沢 琥珀堂

[東武限定][実演]

山形

【米沢 琥珀堂】

米沢牛ステーキ・焼肉・すき焼き盛り合わせ弁当

2,997円(1折)〈各日販売予定50点〉

米沢牛の赤身ステーキと焼肉、すき焼きの贅沢トリオ。

網地島屋

[東武限定][実演]

宮城

【網地島屋】

浜の漁火弁当

5,400円(1折)〈各日販売予定20点〉

三陸産のあわびやホタテ、マグロを存分に味わえる海鮮弁当。

金久右衛門

[初出店][東武限定]

大阪

【金久右衛門】

羅臼昆布とシジミの黄金中華そば

イートイン1,001円(1杯)

羅臼昆布とシジミ醤油が相性抜群の一杯。

京氷菓つらら

[東武限定]

京都

【京氷菓つらら】

桜吹雪と餅屋のあんちゃん

イートイン2,150円(1杯)

緑茶シロップに桜餅エスプーマを合わせたかき氷。

◆素材にこだわったスイーツにも注目

MYOJO FARM

福井

【MYOJO FARM】

いちご屋さんのいちごパフェ

イートイン1,650円(1杯)〈各日販売予定50点〉

いちごの果肉、ゼリー、ムース、ソルベ、ピューレを使用したいちご尽くしパフェ。

四万十ドラマ

高知

【四万十ドラマ】

くりどけモンブラン

1,080円(1個)

無糖の生クリームの上に、和栗ペーストを1mmの極細にしぼった特別なモンブラン。

ume cafe WAON

[初出店]

茨城

【ume cafe WAON】※eは正しくはアキュート・アクセントを付したe

スイート梅まるごと梅ソーダ

イートイン605円(1杯)

茨城県産梅を三温糖で漬け込んだ梅シロップを使用したソーダに、デザート感覚の「スイート梅」を丸ごと一粒のせた一品。

◆やっぱり外せない!ご当地グルメが盛りだくさん

とりかわ長政

[実演]

福岡

【とりかわ長政】

博多流本格とりかわ タレ味・しお味

各2,160円(10本入)

小川の庄 おやき村

[実演]

長野

【小川の庄 おやき村】

縄文おやき(ふきみそ、あずき、野沢菜、しめじ野菜)

各231円(1個)

赤福「赤福餅」

三重

【赤福】

赤福餅 1,300円(12個入)〈各日数量限定〉

広島牡蠣専門店 千両屋

[実演]

広島

【広島牡蠣専門店 千両屋】

かきめしカキフライ

1,836円(1折)

たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋

[実演]

大阪

【たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋】

元祖たこ焼き 小箱

700円(12個入)

長崎中華街 蘇州林

長崎

【長崎中華街 蘇州林】

具入りちゃんぽん

881円(冷凍/1人前)

沖縄海藻専門店 もずキム

沖縄

【沖縄海藻専門店 もずキム】

もずくのキムチ漬け

1,481円(350g)

