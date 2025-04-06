パリッと軽い食感！ブルボン「ポテルカわさび醤油味」
ブルボンは、長野県安曇野産本わさびの粉末を使用した“わさびフェア”商品3品を2025年4月8日(火)に期間限定で新発売します。
ブルボン「ポテルカわさび醤油味」
発売日 ：2025年4月8日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
内容量 ：90g
賞味期限：9カ月
ブルボンは、長野県安曇野産本わさびの粉末を使用した“わさびフェア”商品3品を2025年4月8日(火)に期間限定で新発売。
同社ロングセラーブランドの米菓やスナックを、わさびのさわやかな風味を感じられる味わいに仕上げられています。
気分転換したいときやおつまみにピッタリな商品です。
ブルボン「ポテルカわさび醤油味」は安曇野産本わさびの粉末を使用した成型ポテトチップスです。
ツンとさわやかなわさびの風味に醤油のうま味を効かせた連食性のある味わいに仕上がっています。
パリッと軽い食感とともに広がる風味を楽しめます。
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