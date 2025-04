セリエAで活躍中のフランス人DFは今夏ステップアップを果たす可能性がある。



『Sport Italia』によると、ウディネーゼに所属する25歳のフランス人DFウマル・ソレにチェルシーやマンチェスター・シティ、リヴァプールが興味を示しているという。



現在25歳のソレは2024年9月にザルツブルクと契約満了になって以降、無所属が続くことに。しかし2025年1月にウディネーゼに加入すると、ここまではセリエA12試合に先発出場するなど圧倒的な存在感を見せており、今ではクラブに欠かせない選手になっている。





What a way to score your first #SerieA goal, Oumar Solet #InterUdinese pic.twitter.com/1TL07MsOhK