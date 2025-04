「face the music」の意味は？音楽に関する表現ではない！？【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「自分がしたことに対して責任をとる」でした!

「face the music」は、自分の行動の結果や失敗を受け入れ、それに立ち向かうことを意味する英語のフレーズです。

厳しい現実や批判に直面する場面で使われます。

「He failed the exam and now has to face the music.」

(彼は試験に落ちて、その結果を受け入れなければならない。)

あなたはわかりましたか?

※解答は複数ある場合があります。