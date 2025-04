モデルでタレントの佐藤栞里(34)が5日、自身のインスタグラムを更新。家族で沖縄へ行き、人気バンドのライブに参戦したことを報告した。佐藤は、「サザンオールスターズさんのライブのため家族で沖縄へ行ってきました」と報告し、グッズのTシャツやタオルを手に笑顔の写真や、沖縄グルメの写真を複数枚投稿。続けて「父と母に食べてもらいたかった沖縄グルメも堪能してその度にサザンファンの皆さんに声をかけてもらって素敵なお名前つけてもらったねって言っていただいたりしてそれを聞いて3人で泣きそうになったりしてもうすでに胸がいっぱいになりながらライブを観に行ってきました」と、自身の“栞里”という名前が、同バンドの名曲「栞のテーマ」に由来することを知っていたファンからの声掛けに、感動したと伝えた。

ライブでは「思い出の曲も新しく出たアルバムの曲も大好きな曲もたっっくさん」と大満足だったことを明かし、「そしてあんなにもあんなにもスターだっていうのにどこまでも謙虚で優しいお言葉をかけてくださって帰り際にはいつだって私たちの心配をしてくれる桑田さん。桑田さんもね、サザンオールスターズの皆さんもねって心の中でいっぱいお返事をして、またいつの日か会えるように頑張ろうって家族みんなで手を繋いで帰る」「サザンオールスターズさんのおかげで幸せな思い出がまたひとつ増えました。これからもずっとずっと、大切に、永遠に」とサザンへの感謝をつづった。そして最後に、同バンドの最新アルバムのタイトルにかけて「THANK YOU SO MUCH!!」と結んだ。サザンオールスターズは、ニューアルバムを引っ提げて今年3月から「サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025『THANK YOU SO MUCH!!』」を開催。3月15日、16日に沖縄アリーナでライブを開催した。