うさぎづくしの空間！うさぎしんぼる展 2025 in 大阪

うさぎしんぼる展 2025 in 大阪

開催日時: 2025年5月3日(土)〜5月11日(日)

営業時間: 10:30〜20:30(※最終日のみ19:00閉場)

休館日 : なし

会場 : ルクア 9階 LUCUAホール

〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料(単独入場は不可)

出展者 : 59組(予定)

主催 : BACON

BACON(べーこん)は、うさぎの作品&グッズを集めた合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2025 in 大阪」を、ルクア大阪にて2025年5月3日(土)〜5月11日(日)に開催します。

大阪初公開となる新作展示に加え、ここでしか手に入らない限定グッズなどを展開し、特別なひとときを楽しめます。

■「うさぎしんぼる展 2025 in 大阪」 -概要-

<SNSで人気を集めるうさぎクリエイターたちが大集結!大阪限定グッズも多数登場!!>

SNSで作品を発表し注目を集めるうさぎクリエイターたちが一堂に会する“うさぎの祭典”が、2025年も開催決定!会場では300点を超える作品が一挙に展示され、SNSで話題の人気作品から初公開となる新作まで、多彩なラインナップを見ることができます。

今回は、昨年を上回る59組の作家が参加。

なかでも、「Musee des Reves Mimi(@yoko520tr)」や「うさぎのちゅもん(@chumon_rabbit)」など、大阪会場初上陸となる注目作家が多数登場します。

また、「Very Berry(@berryjyo007)」や、うさぎのクッション作品が人気の「作り手ぽぴー(@popii.hin)」も参加し、ここでしか手に入らない新作のつけ襟を限定販売予定です。

さらに、物販コーナーでは、ハンドメイドで制作されるうさぎのオリジナルフィギュアが人気の「moai(@m.c.moai_rabbit)」が新作を発表。

オリジナルぬいぐるみが話題の「百福堂(@momofukudou)」は、もちもちとした手ざわりと愛らしいフォルムが人気のうさぎぬいぐるみ“もっちー”の新作を販売予定です。

かわいさと癒しにあふれた、うさぎづくしの空間を楽しめます。

■「うさぎしんぼる展 2025 in 大阪」グッズ一例

<作り手ぽぴー>

・popii つけ襟 2,700円

<moai>

・紳士淑女フィギュア 3,800円

<やまだまりこ>

・ミニうさまんじゅう 4,950円

<wonder land sweet>

・オリジナルプリント生地のグラニーバッグ 6,000円

<Lapin Roi>

・桜の耳飾り 1,350円

・ミモザの耳飾り 1,350円

・ひまわりの耳飾り 1,350円

<たれみみ工房>

・あみぐるみ“うたっち”ポーチバッグチャーム 3,780円

<popo_lapin>

・みかん帽子 550円

<Suuny>

・レース衿 3,000円

<こむぎとこまめ>

・KK花冠 2,200円〜

<百福堂>

・おでかけもっちー 2,800円

・プチスイーツもっちー 2,000円

・大きなもっちー 5,500円

<USAGI INTERIOR>

・ぴったりクッションM 4,800円

・ぴったりクッションL 5,300円

・挟まるクッション 4,900円

<ぱんだうさぎ>

・ベールとリボンの帽子 2,300円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

■うさぎしんぼる展とは?

うさぎはただ可愛いだけでなく、古来より様々な物事の“しんぼる(象徴)”とされています。

例えば、月のシンボルであったり、速さのシンボル、さらにはセクシーさのシンボルとしてPLAY BOYのロゴになっていることでも有名です。

プロ・アマ関係なく、見ているだけで癒されるうさぎの作品をベースに、出展作家のしんぼる的なうさぎ作品を展示。

新たに見えてくる、あなただけのしんぼる像を発見してみてくださいね☆

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

