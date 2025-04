個性豊かなパフォーマーｈの大道芸も！群馬お肉の祭典2025 IN TAKASAKI

群馬お肉の祭典実行委員会は、群馬の肉消費量日本一を目指し今回で9回目となるお肉の祭典「群馬お肉の祭典2025 IN TAKASAKI」を、2025年4月12日(土)・13日(日)に高崎のおもてなし広場で開催します。

群馬お肉の祭典2025 IN TAKASAKI

開催日時:2025年4月12日(土)13日(日)

※雨天決行 レジャーシート・折イス持ち込みOK

(レジャーシート・折イスについては指定の緑地に限られます)

ペットの入場はお断りしています。

開催時間:10:00〜17:00

開催場所:もてなし広場(〒370-0829 群馬県高崎市高松町1)高崎駅から徒歩15分

入場料 :無料

主催 :群馬お肉の祭典実行委員会

後援 :群馬県/高崎市/群馬県商工会連合会/一般社団法人高崎観光協会

群馬県食肉品質向上対策協議会/公益社団法人全国食肉学校/JAグループ群馬

特別協賛:株式会社オルビス/株式会社クリマ/株式会社昭和食品/株式会社ミートプランニング

群馬お肉の祭典実行委員会は、群馬の肉消費量日本一を目指し今回で9回目となるお肉の祭典「群馬お肉の祭典2025 IN TAKASAKI」を、2025年4月12日(土)・13日(日)に高崎のおもてなし広場で開催。

■群馬お肉の祭典とは

今回は群馬県内にてお肉を提供している優良店舗が一堂に集いそれぞれが自慢のお肉のメニューを販売します。

■今回9回目の開催となる【群馬お肉の祭典】

このイベントは2017年に始まって、今回で9回目になります。

群馬の肉食愛を高め、食肉業界の発展につなげるという目的で始まったイベントです。

■群馬のお肉の家庭消費量は全国最下位レベル

イベントを通じてお肉の消費量日本一をスローガンに皆さんと消費量日本一を目指します。

※ 令和6年2月1日現在速報値【参照:群馬県ホームページ「飼育情報」】

※2 前橋市の1世帯当たり年間の購入量、牛肉47位:3,077g/全国平均5,861g、豚肉28位:20,699g/全国平均22,058g、鶏肉44位:14,857g/全国平均18,236g【参照:総務省/「家計調査」品目別都道府県庁所在地及び政令指定都市ランキング(2022年〜2024年・2人以上の世帯平均)順位は政令指定都市を除き県庁所在地のみで集計】

■あなたの推し肉グランプリの実施

群馬お肉の祭典2025年 IN TAKASAKIのグランプリメニューを決める企画となります。

推し肉部門とステーキ部門の2部門でグランプリを決定します。

また、推し肉投票&アンケートへの回答で豪華お肉やお肉の祭典グッズが当たる肉ガチャに挑戦できます。

肉ガチャ景品

■大道芸が会場を盛り上げます

個性豊かなパフォーマーたちがお肉の祭典を盛り上げます!

大道芸の皆さま

MAP・出店店舗一覧

■支払方法

決済方法については各店舗異なります。

現金のみの店舗や電子決済を利用している店舗もあります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 個性豊かなパフォーマーhの大道芸も!群馬お肉の祭典2025 IN TAKASAKI appeared first on Dtimes.