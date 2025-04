トッピングを乗せても食べやすい！ブルボン「バジルクラッカー」

ブルボンは、バジル香る上品な味わいの「バジルクラッカー」を2025年4月8日(火)に新発売します。

ブルボン「バジルクラッカー」

内容量 :30枚(6枚×5袋)

発売日 :2025年4月8日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

「バジルクラッカー」は、バジルの爽やかな香りが特徴で、そのまま食べても満足感のある味わいに仕上げたクラッカーです。

スリムな長方形で口に収まりやすく、トッピングを乗せても食べやすい形状としています。

1個包装6枚入りでパーソナルユースとして気軽に楽しめるほか、大人数が集まるパーティーのような場面でもおいしく楽しめます。

