¾ÅÆî¤¬¿·ÉÛ¿Ø¤ÇÌ¾¸Å²°ÇË¤êÏ¢ÇÔ3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡»³¸ý´ÆÆÄ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè9Àá¡¡¾ÅÆî2¡½1Ì¾¸Å²°¡Ê2025Ç¯4·î6Æü¡¡¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Á°Àá10°Ì¤Î¾ÅÆî¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤ò´ü¤¹¾ÅÆî¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î´ðËÜÉÛ¿Ø¤òÊÑ¹¹¤·¡¢3¡½4¡½2¡½1¤ÎÉÛ¿Ø¤òÉß¤¤¤¿¡£3·î²¼½Ü¤ËCÂçºå¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿MF±üÇ¸ÇîÎ¼¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨1¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿MF±üÌî¹ÌÊ¿¤È2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò·ÁÀ®¡£±üÌî¤¬¹¶·â»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢±üÇ¸¤¬Ãæ±û¸åÊý¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾10Ê¬¤Ë1¥È¥Ã¥×¤ÎFWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬Áê¼ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Î¥ß¥¹¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FWÊ¡ÅÄæÆÀ¸¤¬ÀèÀ©¡£Æ±45Ê¬¤Ë¤ÏDFÎëÌÚÍº¤¬¼«¿È¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÎÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤òº¸Â¤ÇÂÇ¤ÁÄ¾¤·¡¢¥´¡¼¥ë±¦¾å¤òÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿º£µ¨½éÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£Ä¾¸å¤ÎÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ï2Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÎÌÔÈ¿·â¤ËËÉÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö5»î¹ç¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¥Û¡¼¥àÀï¤Ç¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÏ¢Àï¤Ç¡Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿90Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Á´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¾¡¤ÁÅÀ3¤ò´î¤ó¤À¡£