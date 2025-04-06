全日本柔道連盟は6日、全日本選抜体重別選手権の競技終了後に強化委員会を開き、6月にハンガリー・ブダペストで行われる世界選手権の日本代表内定選手、全7階級男女それぞれ9人を発表。団体戦のみの4人を含め計22選手を選出した。パリオリンピック™代表からは阿部一二三（27・パーク24）、永山竜樹（28・パーク24）、永瀬貴規（31・旭化成）、村尾三四郎（24・JESエレベーター）、阿部詩（24・パーク24）の5人が名を連ねた。

※写真は左から阿部一二三選手、詩選手



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■世界選手権日本代表内定選手

男子60kg級 永山竜樹（28・パーク24）

男子66kg級 阿部一二三（27・パーク24）、武岡毅（25・パーク24）

男子73kg級 石原樹（23・JESエレベーター）

男子81kg級 永瀬貴規（31・旭化成）

男子90kg級 村尾三四郎（24・JESエレベーター）、田嶋剛希（27・パーク24）

男子100kg級 新井道大（東海大3年）

男子100kg超級 太田彪雅（27・旭化成）

団体戦

73kg級 田中裕大（23・パーク24）

90kg級 中野寛太（24・旭化成）

女子48kg級 古賀若菜（23・JR東日本）

女子52kg級 阿部詩（24・パーク24）、大森生純（24・JR東日本）

女子57kg級 玉置桃（30・三井住友海上）

女子63kg級 嘉重春樺（25・ブイ・テクノロジー）

女子70kg級 田中志歩（26・JR東日本）

女子78kg級 池田紅（22・コマツ）

女子78kg超級 新井万央（日体大4年）、高橋瑠璃（24・SBC湘南美容クリニック）

団体戦

女子57kg級 渕田萌生（24・自衛隊体育学校）

女子70kg級 本田万結（東海大3年）