第2期第2クール 2025年4月4日（金）放送開始毎週金曜よる11：00より日本テレビ系にて「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」にて全国同時放送放送終了後、各種配信プラットフォームでも順次配信予定＊放送日時は予告なく変更になる場合がございます。BS日テレ：毎週土曜22時30分〜AT-X：毎週土曜21時00分〜リピート放送：毎週火曜4時30分〜毎週土曜6時00分〜映画・チャンネルNECO：毎週日曜24時00分〜アニマックス：毎週土曜21時30分〜リピート放送：毎週日曜 9時00分〜【配信情報】■SVOD（見放題配信）■ABEMAプレミアムAmazon Prime Videodアニメストアdアニメストア ニコニコ支店dアニメストア for Prime VideoDMM TVFODHuluJ:COM STREAMLeminomilplusNETFLIXTELASATELASA（Pontaパス）U-NEXTWOWOWオンデマンドアニメ放題バンダイチャンネルDisney+ニコニコチャンネル■AVOD・FVOD（最新話期間限定 無料配信）■ABEMALeminoTVerニコニコ生放送日テレTADA■TVOD■Amazon Prime VideoGoogle TVHAPPY!動画J:COM STREAMmilplusmusic.jpRakuten TVTELASAVIDEXカンテレドーガバンダイチャンネルビデオマーケットムービーフルPlusニコニコチャンネル【スタッフ】原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）キャラクター原案：しのとうこ総監督・シリーズ構成：長沼範裕 監督：筆坂明規副監督：中川 航 脚本：柿原優子・千葉美鈴・小川ひとみキャラクターデザイン：中谷友紀子 美術監督：郄尾克己（ARED） 色彩設計：相田美里 CGIディレクター：永井 有撮影監督：鈴木麻予（T2 studio）編集：今井大介 音響監督 はた しょう二（サウンドチームドンファン）音楽 神前 暁・Kevin Penkin・桶狭間ありさアニメーション制作 TOHO animation STUDIO×OLM 製作 「薬屋のひとりごと」製作委員会【キャスト】猫猫／悠木碧 壬氏／大塚剛央 高順／小西克幸 玉葉妃／種粼敦美 梨花妃／石川由依 里樹妃／木野日菜小蘭／久野美咲 子翠／瀬戸麻沙美 ナレーション／島本須美【WEB】アニメ公式サイト：kusuriyanohitorigoto.jpアニメ公式X（旧Twitter）：＠kusuriya_PRアニメ公式TikTok ：＠kusuriya_pr

＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞



■開催期間2025年3月24日（月）〜4月6日（日）※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日（日）まで■開催場所東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU他、原宿エリア■開催内容・東急プラザ表参道「オモカド」＆東急プラザ原宿「ハラカド」 エントランスジャック、コラボレーション・ラッピングバスの走行 ※ご乗車することはできません・POP-UP STORE・竹下通りBGM・デジタルスタンプラリー・コラボメニュー■特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/［MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU POP-UP STORE］■UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU期間：2025年3月24（月）〜2025年4月13日（日）営業時間：11:00〜20:00（最終入場19:30）https://store-harajuku.universal-music.co.jp/■東急プラザ表参道「オモカド」場所：東急プラザ表参道「オモカド」 5階 LOCUL内イベントスペース期間：2025年3月24（月）〜2025年4月13日（日）営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)https://www.tokyu-plaza.com/omokado/混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。また、「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定しておりますので、併せてご利用ください。■購入個数制限お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。※下記商品は購入制限数が異なります。・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。■お問い合わせユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター※こちらのページよりお問い合わせください。なお、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。https://inquiriesform.jp/umc-contact受付：平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。