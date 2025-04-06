Re:name、東阪福の3カ所でアルバムツアー追加公演が決定
Re:nameが、東京・大阪・福岡の3カ所でアルバムツアーの追加公演を開催することを発表した。
2月26日にリリースされたアルバム『GENIUS FOOL』を携えて、見事ソールドアウトになった地元・大阪Music Club JANUS、初挑戦となった東京・渋谷CLUB QUATTROで開催した東阪アルバムツアーを3月に終えたばかりの彼ら。
今回、発表された追加公演は＜Re:name Encore Live Tour 2025「Genius Boy’s」＞と題し、6月15日に福岡・INSA Fukuokaで、7月11日に大阪・Yogibo HOLYMOUNTAINで、8月9日に東京・Spotify O-nestにて開催される。福岡は対バン形式、大阪と東京はワンマン公演となり、ツアータイトルも「Genius Baby’s」から「Genius Boy’s」に変わっている。本日からオフィシャルHP先行がスタートしたので、是非チェックしてほしい。
ライブ情報
2025年6月15日（日）福岡・INSA Fukuoka
OPEN 17:00／START 17:30
\3,000+1D
■＜Re:name ONE MAN LIVE Encore Live Tour 2025「Genius Boy’s」in OSAKA＞
2025年7月11日（金）大阪・難波Yogibo HOLYMOUNTAIN
OPEN 18:30 / START 19:00
\4,200+1D
■＜Re:name ONE MAN LIVE Encore Live Tour 2025「Genius Boy’s」in TOKYO＞
2025年8月9日（土）東京・渋谷Spotify O-nest
OPEN 18:00 / START 18:30
\4,200+1D
［Official HP最速先行］
受付期間：4月6日（日）18:00〜4月14日（月）23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/rename-geniusboys/
CM情報
近鉄グループTVCM「今、感じる。伊勢志摩。」CMソング
▼キャンペーンHP
https://k-leisurecreate.co.jp/imakanjiru_iseshima/
リリース情報
2025年2月26日（水）リリース
PCCI_00023 / CD価格：￥3,300（税込）
購入：https://lnk.to/rename_geniusfool
［収録曲］
01. BABY BOY
02. Vague (feat. 可不)
03. Living Fool
04. Magic Hour
05. 24/7
06. Saturday, Sunday.
07. gen!us
08. Donut Song
09. sorry my bad :(
10. TOY
11. Not a Love Song
12. Happy End Roll
13. Light (Genius ver.) ※CDのみに収録のボーナストラック
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