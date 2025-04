■<「INSA awakening」〜Re:name Encore Live Tour 2025 「Genius Boy’s」〜>2025年6月15日(日)福岡・INSA FukuokaOPEN 17:00/START 17:30\3,000+1D■<Re:name ONE MAN LIVE Encore Live Tour 2025「Genius Boy’s」in OSAKA>2025年7月11日(金)大阪・難波Yogibo HOLYMOUNTAINOPEN 18:30 / START 19:00\4,200+1D■<Re:name ONE MAN LIVE Encore Live Tour 2025「Genius Boy’s」in TOKYO>2025年8月9日(土)東京・渋谷Spotify O-nestOPEN 18:00 / START 18:30\4,200+1D[Official HP最速先行]受付期間:4月6日(日)18:00〜4月14日(月)23:59受付URL:https://w.pia.jp/t/rename-geniusboys/

リリース情報



ニューアルバム『GENIUS FOOL』2025年2月26日(水)リリースPCCI_00023 / CD価格:¥3,300(税込)購入:https://lnk.to/rename_geniusfool[収録曲]01. BABY BOY02. Vague (feat. 可不)03. Living Fool04. Magic Hour05. 24/706. Saturday, Sunday.07. gen!us08. Donut Song09. sorry my bad :(10. TOY11. Not a Love Song12. Happy End Roll13. Light (Genius ver.) ※CDのみに収録のボーナストラック