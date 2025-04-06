ÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤ò¡È³«Êü¡É¤·¤ÆÂÐ±þ ETC¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ç¡ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×Â³¤¯¡¡Ãæ±ûÆ»¡áÅìµþ¡¦¹â°æ¸ÍIC¤«¤é»³Íü¡¦¾®Ê¥ÂôIC´Ö¡¢·÷±ûÆ»¡á¹âÈø»³IC¡¢È¬²¦»ÒÀ¾IC¡Ú6Æü¸á¸å5»þ¸½ºß¡Û
ÃæÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î´ÉÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ETC¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÅì¤Ç¤â¡¢Ãæ±ûÆ»¤Ê¤É¤ÇETC¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤ò¡È³«Êü¡É¤·¤ÆÂÐ±þ ETC¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ç¡ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×Â³¤¯¡¡Ãæ±ûÆ»¡áÅìµþ¡¦¹â°æ¸ÍIC¤«¤é»³Íü¡¦¾®Ê¥ÂôIC´Ö¡¢·÷±ûÆ»¡á¹âÈø»³IC¡¢È¬²¦»ÒÀ¾IC¡Ú6Æü¸á¸å5»þ¸½ºß¡Û
µ¼Ô
¡ÖETC¥ì¡¼¥ó¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·¸°÷¤¬¼êºî¶È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ETC¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ±ûÆ»¤ÎÅìµþ¡¦¹â°æ¸Í¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é»³Íü¸©¤Î¾®Ê¥Âô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Î´Ö¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¡¢·÷±ûÆ»¤Î¹âÈø»³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¡¢È¬²¦»ÒÀ¾¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎÁ¶â½ê¤Ç¤Ï¡¢ETCÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¸å¤Ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÀº»»¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÉÜÃæ¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤ÏÊÄº¿¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖETCÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Æ¡¢½ÂÂÚ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ±ûÆ»¤Ç¤Ï½ÂÂÚ¤¬°ì»þÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å5»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï¡¢¡ÖETCÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£