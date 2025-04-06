¡ÖºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡×ºÇ½ÅÎÌµé¤ÏÂÀÅÄÉ·²í¤¬3Ï¢ÇÆ¡ÚÁ´ÆüËÜÁªÈ´½ÀÆ»ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Û
¢£½ÀÆ»¡¡Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡¡Âè2Æü¡Ê6Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡×ºÇ½ÅÎÌµé¤ÏÂÀÅÄÉ·²í¤¬3Ï¢ÇÆ¡ÚÁ´ÆüËÜÁªÈ´½ÀÆ»ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Û
½ÀÆ»¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡¢Á´ÆüËÜÁªÈ´½ÀÆ»ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤ÎÂè2Æü¤¬6Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎºÇ½ÅÎÌµé¤Ç¤¢¤ë100ÔÄ¶µé¤Ç¤ÏÂÀÅÄÉ·²í¡Ê27¡¢°°²½À®¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï6·î¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷³Æ7³¬µé8¿Í¤º¤Ä¤ÎÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¡Ê±äÄ¹Àï¡Ë¤Ë¤â¤Ä¤ì¤¿1²óÀï¤ÇÂÀÅÄ¤Ï¡¢±Æ±º¿´¡Ê29¡¢ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤òÇØÉéÅê¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¤¾¡Íø¡£Â³¤¯½à·è¾¡¤Ç¤ÏÆ±¤¸½êÂ°¤ÎÀèÇÚ¤Î²¦»ÒÃ«¹ä»Ö¡Ê32¡¦°°²½À®¡Ë¤ò²£»ÍÊý¸Ç¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ß°ìËÜ¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿·è¾¡¤âÆ±¤¸½êÂ°¤ÎÃæÂ¼ÍºÂç¡Ê22¡¢°°²½À®¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¤ËµÚ¤Ö10Ê¬¤ÎÇ®Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÃæÂ¼¤¬»ØÆ³3¤Ä¤ÎÈ¿Â§¤ÇÂÀÅÄ¤¬»î¹ç¤òÀ©¤·¡¢¤³¤ÎÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Öº£Âç²ñ¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤¬²¿¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÃæÂ¼¤ÈÅì³¤Âç³Ø¤Ç¤¤¤Ä¤â·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤µ»¤ÇÅê¤²¤¢¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤è¤¯ÁÈ¼ê¤Ç½ª¤ï¤ë¡£ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç·Î¸Å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÚÍ¥¾¡Áª¼ê¡¡°ìÍ÷¡Û
60kgµé¡¡¶áÆ£È»ÅÍ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë
66kgµé¡¡¸²ÆÁ³¤Íø¡ÊÅ·ÍýÂç³Ø3Ç¯¡Ë
73kgµé¡¡ÅÄÃæÍµÂç¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë
81kgµé¡¡Ï·ÌîÍ´Ê¿¡Ê°°²½À®¡Ë
90kgµé¡¡ÅÄÅè¹ä´õ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë
100kgµé¡¡¿·°æÆ»Âç¡ÊÅì³¤Âç³Ø¡Ë
100kgÄ¶µé¡¡ÂÀÅÄÉ·²í¡Ê°°²½À®¡Ë
48kgµé¡¡¸Å²ì¼ãºÚ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë
52kgµé¡¡°¤Éô»í¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë
57kgµé¡¡¶ÌÃÖÅí¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¡Ë
63kgµé¡¡Ã«²¬À®Èþ¡ÊÆüËÜ¥¨¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë
70kgµé¡¡Î¾¼ÔÈ¿Â§Éé¤±¤ÇÍ¥¾¡¼Ô¤Ê¤·¡ÊÅÄÃæ»ÖÊâ¡¢»ûÅÄ±§Â¿ºÚ¡Ë
78kgµé¡¡Àô¿¿À¸¡Ê¥³¥Þ¥Ä¡Ë
78kgÄ¶µé¡¡郄¶¶ÎÜÍþ¡ÊSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë