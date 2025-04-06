¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ÇË½É÷±«¡¡µß±ç³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¡¡Èï³²¤Î³ÈÂç·üÇ°
µ¾À·¼Ô¤¬3400¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢5Æü¤«¤éÂç±«¤È¶¯É÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Èï³²¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç8³ä¤Î·úÊª¤¬Â»²õ¤·¡¢²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæÉô¤Î¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢5ÆüÌë¤«¤éÂç±«¤È¶¯É÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ±ç½õÂâ¤Ë¤è¤ëµß±ç³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈïºÒ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¾Àß¤Î¥Æ¥ó¥È¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬²°³°¤Ç¤ÎÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Èï³²¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¤Ï3455¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï4840¿Í¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï214¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£