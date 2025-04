S.A.R.が、ポニーキャニオンのIRORI Recordsからメジャーデビューとなる1st EP『202』を2025年4月23日に配信リリースすることを発表した。そして今回の発表を機に、アーティスト写真もリニューアルされた。本作には、2024年12月11日に配信リリースされた「juice」、1月29日に配信リリースされ、J-WAVEの2月度SONAR TRAXに選出された「Side by Side」、3月26日に配信リリースされた「Back to Wild」を含む、全5曲が収録される。本日、Spotify O-EAST、Spotify O-WESTで行われたサーキットイベント<RIOT>でのMCで明かされたのは、リード曲は客演を迎えた楽曲になるとのこと。詳細の解禁まで楽しみに待っていてほしい。

リリース情報



1st EP『202』2025年4月23日(水)発売◆収録内容「juice」「Side by Side」「Back to Wild」を含む全5曲◆Pre-add / Pre-saveキャンペーン概要Apple MusicもしくはSpotifyにて、1st EP『202』を対象期間中にPre-add / Pre-save(ライブラリ追加予約)していただいた方全員にオリジナルスマホ壁紙をプレゼント。期間:2025年4月22日(火)23:59までURL:https://www.toneden.io/ponycanyon-438-8284/post/s-a-r-202-pre-add-pre-save[参加方法].ャンペーンページの【DOWNLOAD】から 【PRE-ADD ON APPLE MUSIC】または【PRE-SAVE ON SPOTIFY】をタップし、画面の案内に従ってアカウントを連携する。▲▲ウント連携ができ、【UNLOCK】と表示されたら【DOWNLOAD】をタップで、特典がゲットできます。※PC・スマホにてアクセス画面が多少異なります。※特典の転載、加工、配布は禁止いたします。※当キャンペーン参加に際しての通信費、各配信サイトの月額会費はお客様ご自身のご負担となります。※本キャンペーンは、ポニーキャニオンが主催しております。AppleおよびApple Music、Spotifyは関与しておりません。※Appleおよび Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。