町田が首位浮上、広島が同勝ち点の2位に…鹿島はまさかの逆転負けで3位後退／J1第9節

2025明治安田J1リーグ第9節が5日と6日に行われた。鹿島アントラーズは京都サンガF.C.と打ち合いの末に今季初の連敗を喫した。レオ・セアラの2ゴールで2点リードで折り返したものの、京都が後半にラファエル・エリアスのハットトリックなど4点で反撃。3−4で敗れた鹿島は、首位の座から陥落した。かわって首位に浮上したのがFC町田ゼルビア。3位川崎フロンターレとの直接対決は、白熱の攻防を繰り広げて2−2で引き分け、勝ち点で並んでいた鹿島をかわした。

■J1第9節

■順位表

■今後の対戦カード

サンフレッチェ広島はセレッソ大阪に逆転勝利で2連勝。町田と同勝ち点の2位につけている。柏レイソルは小泉佳穂の1点を守り抜いてガンバ大阪を撃破。5試合ぶりの白星で鹿島と勝ち点で並んだ。アルビレックス新潟は長谷川元希のゴラッソを守り抜いて、国立競技場でヴィッセル神戸を撃破。待望の今季初白星を掴んだ。浦和レッズはアビスパ福岡に屈して5試合ぶり黒星。68分に福岡の先制を許すと、最後まで1点が遠く0−1の敗戦となった。一方、福岡は直近6試合で5勝目となった。ファジアーノ岡山は田部井涼の見事なドライブシュートが決勝点となり、FC東京を下して今季4勝目。横浜FCは2得点で清水エスパルスを下し、3試合ぶりの白星を掴んだ。湘南ベルマーレは名古屋グランパスに競り勝ち、連敗を「3」で止めて6試合ぶり白星。名古屋は稲垣祥のスーパーなミドルシュートで1点を返したものの、1−2で敗れて3連勝を逃した。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼4月5日(土)横浜F・マリノス 0−0 東京ヴェルディ▼4月6日(日)ファジアーノ岡山 1−0 FC東京FC町田ゼルビア 2−2 川崎フロンターレ横浜FC 2−0 清水エスパルスヴィッセル神戸 0−1 アルビレックス新潟アビスパ福岡 1−0 浦和レッズ鹿島アントラーズ 3−4 京都サンガF.C.柏レイソル 1−0 ガンバ大阪湘南ベルマーレ 2−1 名古屋グランパスサンフレッチェ広島 2−1 セレッソ大阪※()内は勝ち点/得失点差1位 町田(17/+4)2位 広島(17/+4)3位 鹿島(16/+7)4位 柏(16/+3)5位 福岡(16/+2)6位 川崎F(15/+9)7位 京都(15/+1)8位 岡山(14/+3)9位 湘南(14/−2)10位 清水(11/+1)11位 横浜FC(10/−1)12位 浦和(10/−2)13位 東京V(10/−4)14位 G大阪(10/−6)15位 C大阪(9/−1)16位 神戸(9/−1)17位 FC東京(8/−5)18位 名古屋(8/−6)19位 横浜FM(7/−2)20位 新潟(7/−4)【第5節延期分】▼4月9日(水)19:00 川崎F vs 横浜FM【第10節】▼4月11日(金)19:00 FC東京 vs 柏▼4月12日(土)14:00 清水 vs 川崎F14:00 G大阪 vs 名古屋14:00 広島 vs 岡山14:00 福岡 vs 横浜FM15:00 東京V vs 神戸15:00 C大阪 vs 鹿島16:00 京都 vs 湘南▼4月13日(日)14:00 町田 vs 浦和14:00 新潟 vs 横浜FC