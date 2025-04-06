´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³É×ÉØ²òÀâ¤ÇÀä¶«¡ª¡¡¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤Ë¡Ö½Ð¤Æ¤ë?¡×PK³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤È¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GKËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê60¡Ë¤¬6Æü¡¢Âçºå¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Î²òÀâ¤òÉ×ÉØ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖABEMA¡×¤ÎÇÛ¿®¤Ç²òÀâ¤·¤¿2¿Í¡£¸åÈ¾6Ê¬¡¢Î¢¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÌâÌÚ¤¬Áê¼êDF¤ò¤Ï¤¬¤·¤ÆGK¤È¤Î1ÂÐ1¤Ë¡£¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤¿¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¤ÎÈ½Äê¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤Ë¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¤Ã¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ËÜÊÂ»á¤¬ÎäÀÅ¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ý»³¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¡£Ã¯¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¡¢ËÜÊÂ»á¤¬¡Ö½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤ë?¤¦¤½¡¼¡£½Ð¤Æ¤ó¤Î?¤¨¡¼¼Ç¤ÎÌÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¡Ä¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¢¡Á¥À¥á¤«¡Á¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÁê¼ê¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¤ÈÀä¶«¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëDF¹â¶¶¤¬¿¿¤óÃæ¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥å¡¼¥È¡ª¤³¤ì¤³¤ì¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈºÇ¸å¤ËÉ×ÉØ²òÀâ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ËÜÊÂ»á¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ÈÎ¾ÌÌ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£´Ý»³¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤è¡×¤È¹³µÄ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»ä¤â¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£