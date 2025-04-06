´äºêÍª¿Í¤¬¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ëº£µ¨½é¥´¡¼¥ë! Ê¡²¬¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç±ºÏÂ¤ò²¼¤·¤Æ2Ï¢¾¡&6ÀïÉé¤±¤Ê¤·
[4.6 J1Âè9Àá Ê¡²¬ 1-0 ±ºÏÂ ¥Ù¥¹¥¹¥¿]
¡¡J1Âè9Àá¤¬6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢6°Ì¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç11°Ì±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Î±ºÏÂ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿Ê¡²¬¡£Á°È¾10Ê¬¡¢¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF»ÖÃÎ¹§ÌÀ¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹1ËÜ¤ÇFW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤Ø³°¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë±ºÏÂ¤ÏºÇÁ°Àþ¤ÎFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âGKÂ¼¾å¾»¸¬¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¸åÈ¾12Ê¬¤Ë¤ÏMFÅÏî´Î¿Ëá¤ÎÄ¾ÀÜFK¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¡£¤½¤Î¸å¤â¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢GKÂ¼¾å¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾20Ê¬¤ËÊ¡²¬¤Î·èÄêµ¡¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎMFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎMFº°ÌîÏÂÌé¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¤Ø³°¤ì¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬¤ÏÆ±23Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦CK¤«¤é¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òMF´äºêÍª¿Í¤¬½¦¤¤¡¢Áê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Çº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ëº£µ¨½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç6»î¹çÉé¤±¤Ê¤·(5¾¡1Ê¬)¡£±ºÏÂ¤Ï5Àï¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡J1Âè9Àá¤¬6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢6°Ì¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç11°Ì±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Î±ºÏÂ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿Ê¡²¬¡£Á°È¾10Ê¬¡¢¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF»ÖÃÎ¹§ÌÀ¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹1ËÜ¤ÇFW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤Ø³°¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë±ºÏÂ¤ÏºÇÁ°Àþ¤ÎFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âGKÂ¼¾å¾»¸¬¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¸åÈ¾12Ê¬¤Ë¤ÏMFÅÏî´Î¿Ëá¤ÎÄ¾ÀÜFK¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¡£¤½¤Î¸å¤â¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢GKÂ¼¾å¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£
¡¡±¦CK¤«¤é¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òMF´äºêÍª¿Í¤¬½¦¤¤¡¢Áê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Çº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ëº£µ¨½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç6»î¹çÉé¤±¤Ê¤·(5¾¡1Ê¬)¡£±ºÏÂ¤Ï5Àï¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£